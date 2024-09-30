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Площадь лесного пожара в Свердловской области выросла в два раза
Фото: Владислав Постников
В Свердловской области в два раза выросла площадь природного пожара, обнаруженного в местных лесах ещё в минувшее выходные.
По данным «Авиалесоохраны» на 1 октября 02.00, на землях лесного фонда региона действовал один пожар на площади двух гектар. Вчера его площадь составляла только один гектар.
Ранее синоптики продлевали предупреждение о высокой пожарной опасности в регионе.
По данным «Авиалесоохраны» на 1 октября 02.00, на землях лесного фонда региона действовал один пожар на площади двух гектар. Вчера его площадь составляла только один гектар.
Ранее синоптики продлевали предупреждение о высокой пожарной опасности в регионе.
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В Свердловской области продлили предупреждение о пожарной опасности
26 сентября 2024
26 сентября 2024