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Синоптики продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
Синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности в Свердловской области. Также пожароопасная обстановка сохраняется в соседних Челябинской и Курганской областях.
По прогнозам специалистов «Уральского гидрометцентра, высокая пожарная опасность в Свердловской и Челябинских областях сохранится до 4 октября, а в Курганской области предупреждение должны будут отменить сегодня вечером.
Напомним, особый противопожарный режим в Свердловской области из-за сухой погоды решили продлить до 11 октября.
По прогнозам специалистов «Уральского гидрометцентра, высокая пожарная опасность в Свердловской и Челябинских областях сохранится до 4 октября, а в Курганской области предупреждение должны будут отменить сегодня вечером.
Напомним, особый противопожарный режим в Свердловской области из-за сухой погоды решили продлить до 11 октября.
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В Свердловской области продлили предупреждение о пожарной опасности
26 сентября 2024
26 сентября 2024