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В уральской столице накрыли ещё один бордель
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге общественники накрыли ещё один бордель. На этот раз «эконом-класса» – для клиентов со скромным бюджетом.
Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash, публикуя сокращенный «видео-отчет» рейда. Заведение, которое обнаружили на этот раз, располагалось на Сортировке в жилом доме, и позиционировало себя как хостел. Однако в переписках и журнале общественники нашли доказательство того, что в этом месте предоставляли интимные услуги.
Известно, что почти все дамы покинули заведение до приезда полиции. Одну из девушек, как заявляется, и вовсе забрала мама на такси. В итоге в отделение поехала лишь одна девушка, кажется, сильно сожалеющая о том, что ввязалась в это дело.
Ранее общественники обнаружили бордель на Мамина-Сибиряка, 52, у которого, как тогда предполагалось, была покровительница в омском МВД. Однако позже эти подозрения опровергли.
Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash, публикуя сокращенный «видео-отчет» рейда. Заведение, которое обнаружили на этот раз, располагалось на Сортировке в жилом доме, и позиционировало себя как хостел. Однако в переписках и журнале общественники нашли доказательство того, что в этом месте предоставляли интимные услуги.
«Девчата, когда увидели видеокамеры, стали жаловаться на иностранцев, с которыми приходится спать. Если откажешь – они угрожают расправой»,
– рассказывает ресурс.
Известно, что почти все дамы покинули заведение до приезда полиции. Одну из девушек, как заявляется, и вовсе забрала мама на такси. В итоге в отделение поехала лишь одна девушка, кажется, сильно сожалеющая о том, что ввязалась в это дело.
Ранее общественники обнаружили бордель на Мамина-Сибиряка, 52, у которого, как тогда предполагалось, была покровительница в омском МВД. Однако позже эти подозрения опровергли.
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