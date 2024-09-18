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Омское УМВД отрицает крышевание екатеринбургского борделя следователем

18.49 Понедельник, 23 сентября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В середине прошлой недели шокирующая информация прокатилась по уральским СМИ. Во время очередного своего посещения екатеринбургского борделя (с целью его прикрытия, разумеется) член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев услышал от одной из секс-работниц уверения, что притон крышуется следователем МВД из Омска Еленой Игнатенко.

В те же дни комментарии от омских полицейских получить не удалось, но с началом этой недели отклик на скандальную публикацию из УМВД России по Омской области до Екатеринбурга добрался. Приводим его полностью, без изменений.

«Ранее в средствах массовой информации и сети Интернет получили распространения сведения, представленные членом екатеринбургской Общественной палаты Дмитрием Чукреевым, о якобы причастности следователя омского гарнизона полиции к организации противоправной деятельности на территории г. Екатеринбурга.

Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности.

По результатам проведённой оперативниками собственной безопасности УМВД России по Омской области проверки установлено, что в производстве следственной части следственного управления УМВД России по Омской области находится уголовное дело об организации и вовлечении в занятие проституцией. Телефонный звонок гражданке, задержанной в городе Екатеринбурге, был осуществлен 17 сентября с целью вызова последней для участия в следственных действиях по указанному уголовному делу.

Призываем журналистов и представителей блогосферы критически относиться к информации из непроверенных источников, а за комментариями обращаться в пресс-службу ведомства. Также решается вопрос о заявлении требований о защите чести и достоинства сотрудников органов внутренних дел в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации».


Послание подписано пресс-службой УМВД России по Омской области.

Напомним, что бордель, который якобы крышевался омской следовательницей, был обнаружен в Екатеринбурге на улице Мамина-Сибиряка. Организаторов его, помимо, собственно, предоставлением услуг интимного характера, подозревают также в сборе компромата на клиентов, поскольку в помещениях «проститутошной» обнаружились скрытые камеры и микрофоны. Во время совместного рейда сотрудников полиции и члена екатеринбургской Общественной палаты Дмитрия Чукреева (который, похоже, объявил войну уральским сутенёрам и их работницам) и были задержаны три девушки. Одна из них и назвала сотрудницу омского УМВД «крышей» подпольной организации.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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