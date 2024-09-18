Омское УМВД отрицает крышевание екатеринбургского борделя следователем

«Ранее в средствах массовой информации и сети Интернет получили распространения сведения, представленные членом екатеринбургской Общественной палаты Дмитрием Чукреевым, о якобы причастности следователя омского гарнизона полиции к организации противоправной деятельности на территории г. Екатеринбурга.



Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности.



По результатам проведённой оперативниками собственной безопасности УМВД России по Омской области проверки установлено, что в производстве следственной части следственного управления УМВД России по Омской области находится уголовное дело об организации и вовлечении в занятие проституцией. Телефонный звонок гражданке, задержанной в городе Екатеринбурге, был осуществлен 17 сентября с целью вызова последней для участия в следственных действиях по указанному уголовному делу.



Призываем журналистов и представителей блогосферы критически относиться к информации из непроверенных источников, а за комментариями обращаться в пресс-службу ведомства. Также решается вопрос о заявлении требований о защите чести и достоинства сотрудников органов внутренних дел в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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