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Прокуратура проверит транспортную доступность для студентов УрФУ из общежитий на окраине Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников
После того, как транспортная проблема студентов УрФУ получила огласку в СМИ, прокуратура Екатеринбурга организовала проверку. Ранее студенты, переселённые в общежития на окраине Екатеринбурга, жаловались на давку на остановках и в автобусах.
Напомним, студентов УрФУ год назад начали переселять из общежитий в центре Екатеринбурга и во Втузгородке в микрорайон Новокольцовский на окраине города.
Учащиеся вуза сразу выразили своё недовольство, опасаясь за плохую транспортную доступность. В вузе поспешили развеять их опасения, заявив, что они связаны с «недостатком информации». А мэрия продлила до Новокольцовского три автобусных маршрута. Департамент информполитики Свердловской области после этого опубликовал несколько видео со студентами, радующимися переезду в Новокольцовский.
В прошлом году ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил, что старые общежития во Втузгородке будут сносить.
«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению требований законодательства об организации перевозки пассажиров в общественном транспорте. В частности, будет установлено, соблюдается ли транспортными компаниями в рамках контрактных обязательств расписание движения, количество пересадок при движении к месту учебы»,
– сообщили в ведомстве.
Напомним, студентов УрФУ год назад начали переселять из общежитий в центре Екатеринбурга и во Втузгородке в микрорайон Новокольцовский на окраине города.
Учащиеся вуза сразу выразили своё недовольство, опасаясь за плохую транспортную доступность. В вузе поспешили развеять их опасения, заявив, что они связаны с «недостатком информации». А мэрия продлила до Новокольцовского три автобусных маршрута. Департамент информполитики Свердловской области после этого опубликовал несколько видео со студентами, радующимися переезду в Новокольцовский.
В прошлом году ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил, что старые общежития во Втузгородке будут сносить.
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