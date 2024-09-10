Прокуратура проверит транспортную доступность для студентов УрФУ из общежитий на окраине Екатеринбурга

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению требований законодательства об организации перевозки пассажиров в общественном транспорте. В частности, будет установлено, соблюдается ли транспортными компаниями в рамках контрактных обязательств расписание движения, количество пересадок при движении к месту учебы»,