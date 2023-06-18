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УрФУ связывает опасения студентов из-за переезда в Новокольцовский с недостатком информации
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Заместитель директора по образовательной деятельности Уральского федерального университета Елена Авраменко прокомментировала опасения студентов из-за переселения в новые общежития в Новокольцовском.
Напомним, что студенты УрФУ создали петицию с просьбой не переселять старшие курсы в новые корпуса в Новокольцовском. Студенты опасаются, что нужно будет долго добираться до университета, а в микрорайоне не будет достаточно магазинов и аптек.
В УрФУ заявили, что паника среди студентов вызвана отсутствие информации. Как пишет «Новый День» со ссылкой на Елену Авраменко, для старшекурсников планируют провести экскурсии по новым общежития.
Напомним, что студенты УрФУ создали петицию с просьбой не переселять старшие курсы в новые корпуса в Новокольцовском. Студенты опасаются, что нужно будет долго добираться до университета, а в микрорайоне не будет достаточно магазинов и аптек.
В УрФУ заявили, что паника среди студентов вызвана отсутствие информации. Как пишет «Новый День» со ссылкой на Елену Авраменко, для старшекурсников планируют провести экскурсии по новым общежития.
«Проект переселения есть. Все студенты, кто будет нуждаться в жилье, будут обеспечены проживанием. В ближайшие недели мы вместе с Союзом студентов УрФУ организуем пресс-туры для студентов. Посмотрим и покажем все общежития студентам. Время в пути до университета – это 15-20 минут. Студенты, живущие в пригороде, тратят больше времени, чем будут тратить эти студенты на организованное перемещение из кампуса в город»,
– отметила замдиректора по образовательной деятельности УрФУ.
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Студенты УрФУ опасаются переселения в новые общежития в Новокольцовском из-за неразвитой инфраструктуры
18 июня 2023
18 июня 2023