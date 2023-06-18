УрФУ связывает опасения студентов из-за переезда в Новокольцовский с недостатком информации

– отметила замдиректора по образовательной деятельности УрФУ.

«Проект переселения есть. Все студенты, кто будет нуждаться в жилье, будут обеспечены проживанием. В ближайшие недели мы вместе с Союзом студентов УрФУ организуем пресс-туры для студентов. Посмотрим и покажем все общежития студентам. Время в пути до университета – это 15-20 минут. Студенты, живущие в пригороде, тратят больше времени, чем будут тратить эти студенты на организованное перемещение из кампуса в город»,