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Маршруты трех автобусов в Екатеринбурге продлили до Новокольцовского
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 16 сентября изменится схема движения автобусов №№ 44, 56 и 65. Теперь они будут доезжать до Новокольцовского микрорайона, куда сегодня начали переселять студентов УрФУ.
В пресс-службе мэрии рассказали, что автобусы теперь будут ходить так:
- № 44 от остановки «Метро Ботаническая» поедет по улицам: Шварца – Белинского – Саввы Белых – Луганская – Кольцовский тракт – ЕКАД – Кольцовский тракт – Экспо-бульвар – Универсиады – Новосинарский бульвар - Сибирский тракт – Эстонская – Латвийская – Прибалтийская – Белоярская – Прибалтийская – Латвийская.
От остановки «Компрессорный» автобус будет курсировать по улицам Латвийская – Эстонская – Сибирский тракт – Новосинарский бульвар – 100-летия Уральского университета – Экспо-бульвар – Кольцовский тракт – Объездная – Белинского – Шварца.
– № 56 от остановки «7 ключей (Тагильский подход)» будет ездить по улицам: Уткинская – Белякова – Техническая – Расточная – Билимбаевская – Таватуйская – Коуровская – проспект Седова – Надеждинская – Таватуйская – Бебеля – Пехотинцев – Летчиков – Армавирская – Завокзальная – проспект Космонавтов – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – проспект Ленина – Восточная – Сибирский тракт – Варшавская – Новосинарский бульвар – Экспо-бульвар – Универсиады – Новосинарский бульвар.
От остановки «Новокольцовский микрорайон» автобус поедет по улицам: Новосинарский бульвар – 100-летия Уральского университета – Экспо-бульвар – Новосинарский бульвар – Варшавская – Сибирский тракт – Восточная – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – проспект Космонавтов – переулок Мельковский – Завокзальная – Армавирская – Летчиков – Пехотинцев – Бебеля – Таватуйская – Надеждинская – дублер Техническая – Коуровская – Таватуйская – Билимбаевская – Ангарская – Техническая – Белякова – Уткинская.
- № 65 от остановки «Железнодорожный вокзал» поедет по улицам: Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – Луначарского – Декабристов – Сибирский тракт – Варшавская –Новосинарский бульвар – Экспо-бульвар – Универсиады – Новосинарский бульвар – Варшавская – Сибирский тракт – Кольцовский тракт – Бахчиванджи.
От остановки «Поселок Кольцово» автобус будет ездить по улицам: Бахчиванджи – Кольцовский тракт – Сибирский тракт – Варшавская – Новосинарский бульвар – 100-летия Уральского университета – Экспо-бульвар – Новосинарский бульвар – Варшавская – Сибирский тракт – Декабристов – Белинского – Малышева – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев.
Напомним, что сегодня студенты УрФУ начали заселяться в новый кампус в Новокольцовском, который остался после проведения Международного фестиваля университетского спорта (а строился для Универсиады).
В пресс-службе мэрии рассказали, что автобусы теперь будут ходить так:
- № 44 от остановки «Метро Ботаническая» поедет по улицам: Шварца – Белинского – Саввы Белых – Луганская – Кольцовский тракт – ЕКАД – Кольцовский тракт – Экспо-бульвар – Универсиады – Новосинарский бульвар - Сибирский тракт – Эстонская – Латвийская – Прибалтийская – Белоярская – Прибалтийская – Латвийская.
От остановки «Компрессорный» автобус будет курсировать по улицам Латвийская – Эстонская – Сибирский тракт – Новосинарский бульвар – 100-летия Уральского университета – Экспо-бульвар – Кольцовский тракт – Объездная – Белинского – Шварца.
– № 56 от остановки «7 ключей (Тагильский подход)» будет ездить по улицам: Уткинская – Белякова – Техническая – Расточная – Билимбаевская – Таватуйская – Коуровская – проспект Седова – Надеждинская – Таватуйская – Бебеля – Пехотинцев – Летчиков – Армавирская – Завокзальная – проспект Космонавтов – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – проспект Ленина – Восточная – Сибирский тракт – Варшавская – Новосинарский бульвар – Экспо-бульвар – Универсиады – Новосинарский бульвар.
От остановки «Новокольцовский микрорайон» автобус поедет по улицам: Новосинарский бульвар – 100-летия Уральского университета – Экспо-бульвар – Новосинарский бульвар – Варшавская – Сибирский тракт – Восточная – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – проспект Космонавтов – переулок Мельковский – Завокзальная – Армавирская – Летчиков – Пехотинцев – Бебеля – Таватуйская – Надеждинская – дублер Техническая – Коуровская – Таватуйская – Билимбаевская – Ангарская – Техническая – Белякова – Уткинская.
- № 65 от остановки «Железнодорожный вокзал» поедет по улицам: Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – Луначарского – Декабристов – Сибирский тракт – Варшавская –Новосинарский бульвар – Экспо-бульвар – Универсиады – Новосинарский бульвар – Варшавская – Сибирский тракт – Кольцовский тракт – Бахчиванджи.
От остановки «Поселок Кольцово» автобус будет ездить по улицам: Бахчиванджи – Кольцовский тракт – Сибирский тракт – Варшавская – Новосинарский бульвар – 100-летия Уральского университета – Экспо-бульвар – Новосинарский бульвар – Варшавская – Сибирский тракт – Декабристов – Белинского – Малышева – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев.
Напомним, что сегодня студенты УрФУ начали заселяться в новый кампус в Новокольцовском, который остался после проведения Международного фестиваля университетского спорта (а строился для Универсиады).
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