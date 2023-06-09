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Студенты УрФУ опасаются переселения в новые общежития в Новокольцовском из-за неразвитой инфраструктуры

13.12 Воскресенье, 18 июня 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В студенческой среде появились слухи о том, что студентов УрФУ, живущих в общежитиях Втузгородка и Автовокзала, в следующем учебном году после «Универсиады» хотят переселить в новые корпуса в Новокольцовском, чему учащиеся оказались не очень рады.

Информацию о вероятном переселении опубликовали в группе URFU MEMES, где автор поста заметил, что общежития находятся в десяти километрах от города, откуда студентам придется ежедневно добираться до учебных корпусов. Обучающиеся опасаются, что им придется ездить на электричке, а тем, кто работает после учебы допоздна, нужно будет тратить много денег на такси, чтобы вернуться в студенческий городок.

Еще один вопрос, который волнует студентов, касается магазинов и аптек, которые будут достаточно далеко от жилых корпусов.

Помимо этого, проживание, как утверждает автор поста, будет обходиться дороже, чем в старом общежитии. Также он пишет, что в новых корпусах нельзя будет пользовать своей техникой. Ее якобы только можно будет арендовать у университета.

Проблемой для студентов может также стать то, что выселять, по данным автора, распространяющего слухи про переселение, учащихся могут уже в начале августе, а заселение в новые корпуса должно произойти якобы не раньше второй половины сентября. В этот период им придется где-то жить.

Дополнительные сложности, по мнению автора, могут возникнуть у волонтеров и активистов, помогающим первокурсникам, которые будут жить в старых корпусах. Как правило, эти люди добровольно помогают юным студентам обустроиться в общежитии, и в случае переселения в университетский городок, поддерживать первые курсы им станет сложнее.

О распространении слухов между студентами пишет телеграм-канал «Свет Екатеринбург». По его данным, студенты создали петицию с просьбой не переселять старшие курсы в новые корпуса в Новокольцовском.

«Мы уже давно обжились в наших общежитиях, самостоятельно делали ремонт. Путь от общежития в Новокольцовском до университета является слишком долгим, а также и опасным из-за леса. Там неразвитая инфраструктура – отсутствуют аптеки, магазины. Больница также находится далеко. Мы приходим в университет, чтобы учиться, а не тратить время на дорогу»,

– говорится в петиции.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:33 Жители Верхней Пышмы пожаловались на некачественную обработку от клещей городского парка
09:48 В Каменске-Уральском при пожаре на Белинского погиб человек
23:03 Глава комитета по экологии администрации Екатеринбурга объявил об уходе в отставку
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16:29 В столице Урала хотят построить спортивный комплекс через дорогу от Широкореченского кладбища
15:46 Из-за закрытия улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге изменилась схема движения общественного транспорта
14:50 В екатеринбургском «Гортрансе» не хватает 55-60% кондукторов
13:58 Массовое отравление произошло в детском лагере в Арамили
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