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Студенты УрФУ опасаются переселения в новые общежития в Новокольцовском из-за неразвитой инфраструктуры
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В студенческой среде появились слухи о том, что студентов УрФУ, живущих в общежитиях Втузгородка и Автовокзала, в следующем учебном году после «Универсиады» хотят переселить в новые корпуса в Новокольцовском, чему учащиеся оказались не очень рады.
Информацию о вероятном переселении опубликовали в группе URFU MEMES, где автор поста заметил, что общежития находятся в десяти километрах от города, откуда студентам придется ежедневно добираться до учебных корпусов. Обучающиеся опасаются, что им придется ездить на электричке, а тем, кто работает после учебы допоздна, нужно будет тратить много денег на такси, чтобы вернуться в студенческий городок.
Еще один вопрос, который волнует студентов, касается магазинов и аптек, которые будут достаточно далеко от жилых корпусов.
Помимо этого, проживание, как утверждает автор поста, будет обходиться дороже, чем в старом общежитии. Также он пишет, что в новых корпусах нельзя будет пользовать своей техникой. Ее якобы только можно будет арендовать у университета.
Проблемой для студентов может также стать то, что выселять, по данным автора, распространяющего слухи про переселение, учащихся могут уже в начале августе, а заселение в новые корпуса должно произойти якобы не раньше второй половины сентября. В этот период им придется где-то жить.
Дополнительные сложности, по мнению автора, могут возникнуть у волонтеров и активистов, помогающим первокурсникам, которые будут жить в старых корпусах. Как правило, эти люди добровольно помогают юным студентам обустроиться в общежитии, и в случае переселения в университетский городок, поддерживать первые курсы им станет сложнее.
О распространении слухов между студентами пишет телеграм-канал «Свет Екатеринбург». По его данным, студенты создали петицию с просьбой не переселять старшие курсы в новые корпуса в Новокольцовском.
Информацию о вероятном переселении опубликовали в группе URFU MEMES, где автор поста заметил, что общежития находятся в десяти километрах от города, откуда студентам придется ежедневно добираться до учебных корпусов. Обучающиеся опасаются, что им придется ездить на электричке, а тем, кто работает после учебы допоздна, нужно будет тратить много денег на такси, чтобы вернуться в студенческий городок.
Еще один вопрос, который волнует студентов, касается магазинов и аптек, которые будут достаточно далеко от жилых корпусов.
Помимо этого, проживание, как утверждает автор поста, будет обходиться дороже, чем в старом общежитии. Также он пишет, что в новых корпусах нельзя будет пользовать своей техникой. Ее якобы только можно будет арендовать у университета.
Проблемой для студентов может также стать то, что выселять, по данным автора, распространяющего слухи про переселение, учащихся могут уже в начале августе, а заселение в новые корпуса должно произойти якобы не раньше второй половины сентября. В этот период им придется где-то жить.
Дополнительные сложности, по мнению автора, могут возникнуть у волонтеров и активистов, помогающим первокурсникам, которые будут жить в старых корпусах. Как правило, эти люди добровольно помогают юным студентам обустроиться в общежитии, и в случае переселения в университетский городок, поддерживать первые курсы им станет сложнее.
О распространении слухов между студентами пишет телеграм-канал «Свет Екатеринбург». По его данным, студенты создали петицию с просьбой не переселять старшие курсы в новые корпуса в Новокольцовском.
«Мы уже давно обжились в наших общежитиях, самостоятельно делали ремонт. Путь от общежития в Новокольцовском до университета является слишком долгим, а также и опасным из-за леса. Там неразвитая инфраструктура – отсутствуют аптеки, магазины. Больница также находится далеко. Мы приходим в университет, чтобы учиться, а не тратить время на дорогу»,
– говорится в петиции.
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