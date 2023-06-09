Студенты УрФУ опасаются переселения в новые общежития в Новокольцовском из-за неразвитой инфраструктуры

– говорится в петиции.

«Мы уже давно обжились в наших общежитиях, самостоятельно делали ремонт. Путь от общежития в Новокольцовском до университета является слишком долгим, а также и опасным из-за леса. Там неразвитая инфраструктура – отсутствуют аптеки, магазины. Больница также находится далеко. Мы приходим в университет, чтобы учиться, а не тратить время на дорогу»,