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Переселённые на окраину Екатеринбурга студенты УрФУ вновь жалуются на транспортную проблему
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На автобусной остановке, с которой студенты могут уехать из своих общежитий в Новокольцовском в учебные корпуса в центре города, с началом учебного года возникают огромные скопления людей, а в автобусах – давки, пишут в студенческом канале «UrFU memes» и выкладывают фото и видео давки в утренние часы пик.
Напомним, студентов УрФУ год назад начали переселять из общежитий в центре Екатеринбурга и во Втузгородке в микрорайон Новокольцовский на окраине города.
Учащиеся вуза сразу выразили своё недовольство, опасаясь за плохую транспортную доступность. В вузе поспешили развеять их опасения, заявив, что они связаны с «недостатком информации». А мэрия продлила до Новокольцовского три автобусных маршрута. Департамент информполитики Свердловской области после этого опубликовал несколько видео со студентами, радующимися переезду из центра в Новокольцовский.
В прошлом году ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил, что старые общежития во Втузгородке будут сносить. В большинстве своём они были построены ещё в 1930-е годы.
«Садимся на коленки водителю»
— в шутку написал один из студентов.
Кадр из видео в канале «UrFU memes»
Напомним, студентов УрФУ год назад начали переселять из общежитий в центре Екатеринбурга и во Втузгородке в микрорайон Новокольцовский на окраине города.
Учащиеся вуза сразу выразили своё недовольство, опасаясь за плохую транспортную доступность. В вузе поспешили развеять их опасения, заявив, что они связаны с «недостатком информации». А мэрия продлила до Новокольцовского три автобусных маршрута. Департамент информполитики Свердловской области после этого опубликовал несколько видео со студентами, радующимися переезду из центра в Новокольцовский.
В прошлом году ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил, что старые общежития во Втузгородке будут сносить. В большинстве своём они были построены ещё в 1930-е годы.
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