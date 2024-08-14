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Сотрудницу опеки, которая должна была навестить погибшего Далера, оштрафовали на 100 тысяч
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге вынесли приговор сотруднице опеки, которая должна была навестить семью опекаемого Далера Бобиева в начале декабря 2022 года, но не сделала этого, решив произвольно написать отчёт.
Её признали виновной по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог), за то, что она, вместо того чтобы своими глазами увидеть, в каких условиях живёт ребёнок, просто позвонила опекунше, которая обвиняется в истязаниях, убийстве и мошенничестве при получении выплат, и написала, что содержание, воспитание и образование подопечного ребёнка соответствует требованиям, установленным законодательством. Следователи предполагают, что в это время мальчик мог быть уже мёртв.
Как рассказали вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, государственный обвинитель просил назначить сотруднице опеки 1 год 6 месяцев в колонии-поселении. Однако Чкаловский районный суд Екатеринбурга, где рассматривали её дело, назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
«В течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15 дней прокуратура изучит приговор на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования», – добавили в ведомстве.
Адвокат отца Далера Бобиева Илкин Амиров, комментируя изданию Е1 приговор, заявил, что они намерены обжаловать решение суда, так как настаивают на лишении свободны.
Напомним, что дело Вероники Наумовой будут рассматривать в открытом процессе 26 августа в Свердловском областном суде.
Её признали виновной по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог), за то, что она, вместо того чтобы своими глазами увидеть, в каких условиях живёт ребёнок, просто позвонила опекунше, которая обвиняется в истязаниях, убийстве и мошенничестве при получении выплат, и написала, что содержание, воспитание и образование подопечного ребёнка соответствует требованиям, установленным законодательством. Следователи предполагают, что в это время мальчик мог быть уже мёртв.
Как рассказали вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, государственный обвинитель просил назначить сотруднице опеки 1 год 6 месяцев в колонии-поселении. Однако Чкаловский районный суд Екатеринбурга, где рассматривали её дело, назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
«В течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15 дней прокуратура изучит приговор на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования», – добавили в ведомстве.
Адвокат отца Далера Бобиева Илкин Амиров, комментируя изданию Е1 приговор, заявил, что они намерены обжаловать решение суда, так как настаивают на лишении свободны.
Напомним, что дело Вероники Наумовой будут рассматривать в открытом процессе 26 августа в Свердловском областном суде.
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