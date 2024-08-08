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Стала известна дата суда над опекуном умученного в Екатеринбурге мальчика

19.15 Среда, 14 августа 2024
Скриншот видео / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд назначил дату и время рассмотрения уголовного дела Вероники Наумовой, опекунши 5-летнего Далера Бобиева. Резонансный случай будет рассмотрен в открытом процессе.

Первое заседание суда по рассмотрению уголовного дела об истязании и убийстве Далера Бобиева пройдёт в Свердловском областном суде 26 августа. Начало заседания запланировано на 10.30.

Вероника Наумова обвиняется в 62 преступлениях, включая 49 эпизодов незаконного лишения свободы, 5 эпизодов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 эпизода вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, 2 эпизода неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также истязание, убийство малолетнего и мошенничество при получении выплат. Вместе с женщиной будут судить её племянника, Даниила Егольникова. Он обвиняется в истязании и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы.

Напомним, что 26 июня прошлого в полицию поступило заявление о пропаже несовершеннолетнего мальчика Далера Бобиева. Его опекунша Вероника Наумова изображала из себя взволнованную «вторую маму» и участвовала в поисках ребёнка. Когда же через три дня тело мальчика нашли в сумке в гараже на улице Симферопольской, она так же талантливо изображала горе. С большим трудом следователям удалось установить, что Наумова не только знала о смерти мальчика, но и имела самое прямое к ней отношение.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:56 «Пристроенный» три года назад щенок вновь оказался в екатеринбургском приюте
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16:18 Двое ребят из Свердловской области попали в список 100 лучших юных блогеров страны
15:46 На 22 нарушениях ПДД поймали водителей автобусов в Екатеринбурге
15:04 Прокуратура потребовала от МВД извинений перед Дмитрием Бахтиным за незаконное задержание
14:39 В Екатеринбурге вынесли приговор 11 уральцам за участие в экстремистском объединении
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12:58 В Академическом районе Екатеринбурга объявили карантин по бешенству
12:15 Екатеринбуржцам предлагают присоединиться к коллективному рисованию портрета города
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