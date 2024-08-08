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Стала известна дата суда над опекуном умученного в Екатеринбурге мальчика
Скриншот видео / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд назначил дату и время рассмотрения уголовного дела Вероники Наумовой, опекунши 5-летнего Далера Бобиева. Резонансный случай будет рассмотрен в открытом процессе.
Первое заседание суда по рассмотрению уголовного дела об истязании и убийстве Далера Бобиева пройдёт в Свердловском областном суде 26 августа. Начало заседания запланировано на 10.30.
Вероника Наумова обвиняется в 62 преступлениях, включая 49 эпизодов незаконного лишения свободы, 5 эпизодов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 эпизода вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, 2 эпизода неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также истязание, убийство малолетнего и мошенничество при получении выплат. Вместе с женщиной будут судить её племянника, Даниила Егольникова. Он обвиняется в истязании и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы.
Напомним, что 26 июня прошлого в полицию поступило заявление о пропаже несовершеннолетнего мальчика Далера Бобиева. Его опекунша Вероника Наумова изображала из себя взволнованную «вторую маму» и участвовала в поисках ребёнка. Когда же через три дня тело мальчика нашли в сумке в гараже на улице Симферопольской, она так же талантливо изображала горе. С большим трудом следователям удалось установить, что Наумова не только знала о смерти мальчика, но и имела самое прямое к ней отношение.
Первое заседание суда по рассмотрению уголовного дела об истязании и убийстве Далера Бобиева пройдёт в Свердловском областном суде 26 августа. Начало заседания запланировано на 10.30.
Вероника Наумова обвиняется в 62 преступлениях, включая 49 эпизодов незаконного лишения свободы, 5 эпизодов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 эпизода вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, 2 эпизода неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также истязание, убийство малолетнего и мошенничество при получении выплат. Вместе с женщиной будут судить её племянника, Даниила Егольникова. Он обвиняется в истязании и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы.
Напомним, что 26 июня прошлого в полицию поступило заявление о пропаже несовершеннолетнего мальчика Далера Бобиева. Его опекунша Вероника Наумова изображала из себя взволнованную «вторую маму» и участвовала в поисках ребёнка. Когда же через три дня тело мальчика нашли в сумке в гараже на улице Симферопольской, она так же талантливо изображала горе. С большим трудом следователям удалось установить, что Наумова не только знала о смерти мальчика, но и имела самое прямое к ней отношение.
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