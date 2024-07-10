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В Екатеринбурге будут судить бывшую сотрудницу опеки, которая должна была навестить погибшего Далера

11.29 Понедельник, 15 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом будет отвечать бывшая сотрудница опеки, которая в начале декабря должна была навестить семью маленького Далера Бобиева. Вместо этого она просто позвонила и со слов обвиняемой в убийстве мальчика опекунши составила отчёт об условиях проживания ребёнка.

Уголовное дело сотрудницы опеки передали в Чкаловский районный суд.

По версии следствия, обвиняемая, занимая должность ведущего специалиста отдела опеки и попечительства Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 25, совершила служебный подлог, внеся заведомо ложные сведения (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Согласно графику проверок сотрудница была обязана навестить мальчика в период с 1 по 4 декабря 2022 года и проверить, в каком состоянии находится ребёнок и в каких условиях он живёт. Вместе этого она позвонила его опекушне Веронике Наумовой, которая сейчас обвиняется в истязаниях, убийстве и мошенничестве при получении выплат, и с её слов сделала записала информацию указав, что она приходила с проверкой 2 декабря 2022 года, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В документе обвиняемая указала, что содержание, воспитание и образование подопечного ребёнка соответствует требованиям, установленным законодательством, что якобы во время проведения проверки малолетний был здоров, безопасность ребёнка опекуном обеспечена»,

– сообщили в ведомстве.


Предполагается, что опекунша ещё в тот момент могла скрывать смерть ребёнка.

«Изготовленный подложный официальный документ впоследствии был утверждён и стал основанием для продолжения получения женщиной-опекуном выплат на опекаемого ребёнка, которого уже не было в живых»,

– дополнили в СК по Свердловской области.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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