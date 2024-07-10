В Екатеринбурге будут судить бывшую сотрудницу опеки, которая должна была навестить погибшего Далера

«В документе обвиняемая указала, что содержание, воспитание и образование подопечного ребёнка соответствует требованиям, установленным законодательством, что якобы во время проведения проверки малолетний был здоров, безопасность ребёнка опекуном обеспечена»,

– дополнили в СК по Свердловской области.

«Изготовленный подложный официальный документ впоследствии был утверждён и стал основанием для продолжения получения женщиной-опекуном выплат на опекаемого ребёнка, которого уже не было в живых»,