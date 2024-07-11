Возрастное ограничение 18+
Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре до 25 метров в секунду
Фото: Юлия Кольтенберг
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающейся сегодня и завтра непогоде.
Спасатели советуют уральцам отказаться в эти дни от отдыха на природе, походов и сплавов.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС «101» или экстренных служб «112».
«До конца дня 19 июля, ночью и днём 20 июля местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, грозы и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду»,
– говорится в предупреждении областного МЧС.
Спасатели советуют уральцам отказаться в эти дни от отдыха на природе, походов и сплавов.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС «101» или экстренных служб «112».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловчан предупреждают о грозе и сильном ветре
18 июля 2024
18 июля 2024
Дожди и грозы ожидаются в Свердловской области
10 июля 2024
10 июля 2024