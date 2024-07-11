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Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре до 25 метров в секунду

14.38 Пятница, 19 июля 2024
Фото: Юлия Кольтенберг
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающейся сегодня и завтра непогоде.

«До конца дня 19 июля, ночью и днём 20 июля местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, грозы и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду»,

– говорится в предупреждении областного МЧС.


Спасатели советуют уральцам отказаться в эти дни от отдыха на природе, походов и сплавов.

В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС «101» или экстренных служб «112».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:41 Свердловские госавтоинспекторы проведут рейд по любителям выезжать на «встречку»
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09:29 До конца лета продлили сроки перекрытия улицы Боевых Дружин в Екатеринбурге
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21:21 В Белой Башне заиграет современная музыка
21:09 В Екатеринбурге открылся музей Миши Брусиловского
20:49 В отношении несовершеннолетнего вымогателя в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело
18:57 Жителя Красноуфимска за смерть пенсионера на дороге принудят работать
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18:00 Мэр Богдановича взыскал с жены участника боевых действий 25 тысяч рублей за комментарий в соцсети
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17:04 На 150 тысяч рублей накатал екатеринбуржец на электросамокате с карты знакомой
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