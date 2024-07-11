Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре до 25 метров в секунду





– говорится в предупреждении областного МЧС. «До конца дня 19 июля, ночью и днём 20 июля местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, грозы и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающейся сегодня и завтра непогоде.Спасатели советуют уральцам отказаться в эти дни от отдыха на природе, походов и сплавов.В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС «101» или экстренных служб «112».