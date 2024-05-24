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Екатеринбуржцы стали облизывать яйца ради компенсации в миллион рублей
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Екатеринбуржцы стали облизывать куриные яйца, чтобы подхватить сальмонеллез и получить компенсацию в один миллион рублей, которую обещали в сети «ЖизньМарт» после массового отравления в уральской столице.
Там он опубликовал скриншот с перепиской, где говорится о том, что покупатели стали облизывать куриные яйца, чтобы заразиться и получить миллион с сети в качестве компенсации. Об этом якобы покупатели сети признаются сами.
Иван Зайченко также сделал вывод, что идея с компенсацией оказалась плохой, и уточнил, что выплаты получат только первые 18 человек, на которые сослался Роспотребнадзор. Список с пострадавшими компания намерена также попросить у ведомства.
В Роспотребнадзоре официально о массовых жалобах на «ЖизньМарт» после тех, случаи которых подтвердились изначально, не сообщали.
«По последней информации, Роспотребнадзор и больницы просто завалины обращениями об отравлении в "Жизньмарте". Люди жалуются и на всё, и на еду, которая приготовлена несколько дней назад на фабриках, которые уже проверили, и на ту, что съели в апреле. Неофициально это связывают с обещанной компенсацией в миллион рублей»,
– пишет владелец сети Иван Зайченко в своём телеграм-канале.
Там он опубликовал скриншот с перепиской, где говорится о том, что покупатели стали облизывать куриные яйца, чтобы заразиться и получить миллион с сети в качестве компенсации. Об этом якобы покупатели сети признаются сами.
Иван Зайченко также сделал вывод, что идея с компенсацией оказалась плохой, и уточнил, что выплаты получат только первые 18 человек, на которые сослался Роспотребнадзор. Список с пострадавшими компания намерена также попросить у ведомства.
«Любые другие обращения под эту выплату не попадут. Поэтому, пожалуйста, не облизывайте яйца, это опасно»,
– попросил Зайченко.
В Роспотребнадзоре официально о массовых жалобах на «ЖизньМарт» после тех, случаи которых подтвердились изначально, не сообщали.
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