Екатеринбуржцы стали облизывать яйца ради компенсации в миллион рублей

пишет владелец сети Иван Зайченко в своём телеграм-канале.

«По последней информации, Роспотребнадзор и больницы просто завалины обращениями об отравлении в "Жизньмарте". Люди жалуются и на всё, и на еду, которая приготовлена несколько дней назад на фабриках, которые уже проверили, и на ту, что съели в апреле. Неофициально это связывают с обещанной компенсацией в миллион рублей»,