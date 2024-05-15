В Роспотребнадзоре заявили о массовом отравлении после обедов в «ЖизньМарте» в Екатеринбурге

– сказали в «Жизньмарте».

«Возобновления поставок от поставщиков, которые находятся под подозрением, не будет, пока мы полностью не разберемся. Если выяснится, что в этих обращениях действительно есть вина нашего поставщика, во-первых, мы постараемся хоть немного сгладить сложности, созданные нашим покупателям, и выплатим каждому, на кого ссылается Роспотребнадзор, по 1 миллиону рублей»,