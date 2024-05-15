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В Роспотребнадзоре заявили о массовом отравлении после обедов в «ЖизньМарте» в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский Роспотребнадзор сообщил изданию «Е1» о поступлении 18 жалоб на заболевания острой кишечной инфекцией от екатеринбуржцев. Пострадавших объединяло то, что все они пообедали в «ЖизньМарте».
«Вечерним ведомостям» в сети «ЖизньМарт» рассказали, что после первой жалобы сразу сняли с продажи всю продукцию, которую ели гости, и остановили отгрузки от этих производителей.
Также в компании добавили, что в санитарной службе «ЖизньМарта» работает больше 12 человек и они каждый день проверяют поставщиков.
В прошлом году в Екатеринбурге по меньшей мере 20 человек заразились кишечной инфекцией после посещения закусочной «У Аро», причём вспышки происходили дважды. Тогда, к слову, владелица сети согласилась выплатить нескольким пострадавшим по 25 тысяч рублей по мировому соглашению, но в ходе рассмотрения очередного дела её муж заявил в здании суда, что потерпевшие пришли в закусочную уже заражённые палочкой, и ударил представлявшего интересы пострадавших юриста в живот, сказав ему, что тот хочет «нажиться на предпринимателе».
«Для установления источника инфекции и факторов ее передачи проведены проверки магазинов, организаций-поставщиков и распределительных центров»,
– заявили в ведомстве.
«Вечерним ведомостям» в сети «ЖизньМарт» рассказали, что после первой жалобы сразу сняли с продажи всю продукцию, которую ели гости, и остановили отгрузки от этих производителей.
«Возобновления поставок от поставщиков, которые находятся под подозрением, не будет, пока мы полностью не разберемся. Если выяснится, что в этих обращениях действительно есть вина нашего поставщика, во-первых, мы постараемся хоть немного сгладить сложности, созданные нашим покупателям, и выплатим каждому, на кого ссылается Роспотребнадзор, по 1 миллиону рублей»,
– сказали в «Жизньмарте».
Также в компании добавили, что в санитарной службе «ЖизньМарта» работает больше 12 человек и они каждый день проверяют поставщиков.
«Пройти эти проверки с нарушением санитарных правил невозможно. Видимо, к сожалению, владельцы данной фабрики концентрировались на том, чтобы обмануть нас во время проверок, а не на повседневной безопасности»,
– утверждают в сети.
В прошлом году в Екатеринбурге по меньшей мере 20 человек заразились кишечной инфекцией после посещения закусочной «У Аро», причём вспышки происходили дважды. Тогда, к слову, владелица сети согласилась выплатить нескольким пострадавшим по 25 тысяч рублей по мировому соглашению, но в ходе рассмотрения очередного дела её муж заявил в здании суда, что потерпевшие пришли в закусочную уже заражённые палочкой, и ударил представлявшего интересы пострадавших юриста в живот, сказав ему, что тот хочет «нажиться на предпринимателе».
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