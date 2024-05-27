Возрастное ограничение 18+
Более 300 человек попытались получить миллион от «ЖизньМарта»
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Узнав о том, что обещана компенсация в один миллион рублей тем, кто подхватил сальмонеллез в торговой сети «ЖизньМарт», уральцы бросились облизывать яйца в филиалах компании с надеждой заболеть опасной болезнью. Сегодня основатель сети Иван Зайченко сообщил, что в итоге более 300 человек пожаловались на самочувствие, уверяя, будто заболели из-за продукции «ЖизньМарта».
По его словам, без внимания не останется ни одно такое обращение и каждый заявитель получит от компании ответ.
Вместе с тем, от действий лижущих яйца мошенников начали страдать те, кто действительно получил отравления. Когда новость о попытках «нагреть» бизнесмена на миллион распространилась в народе, их тоже начали подозревать в обмане. Ивану Зайченко даже пришлось повторно извиниться перед отравленными:
Напомним, что сегодня была на месяц приостановлена деятельность ещё одного поставщика пищевой продукции в торговую сеть «ЖизньМарт». На этот раз суд проходил в Екатеринбурге. Ранее временный запрет на продолжение работы был наложен на поставщика из города Берёзовский.
«Мы получили более 300 отзывов на самочувствие в первые дни после новости про миллион. Сейчас сотрудники колл-центра отрабатывают каждое обращение, запрашивая документы для подтверждения случая. 80% обращений оказались фейковыми. Около половины заявителей не выходят на связь и потеряли интерес к теме. Видимо, они восприняли ситуацию с миллионом, как Спорт-лото», — пишет Иван Зайченко в своём телеграм-канале.
По его словам, без внимания не останется ни одно такое обращение и каждый заявитель получит от компании ответ.
Вместе с тем, от действий лижущих яйца мошенников начали страдать те, кто действительно получил отравления. Когда новость о попытках «нагреть» бизнесмена на миллион распространилась в народе, их тоже начали подозревать в обмане. Ивану Зайченко даже пришлось повторно извиниться перед отравленными:
«Я узнал, что покупатели, кто реально пострадал, совершенно незаслуженно подверглись насмешкам и шуткам в интернете. Я прошу перед ними за это прощения».
Напомним, что сегодня была на месяц приостановлена деятельность ещё одного поставщика пищевой продукции в торговую сеть «ЖизньМарт». На этот раз суд проходил в Екатеринбурге. Ранее временный запрет на продолжение работы был наложен на поставщика из города Берёзовский.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию