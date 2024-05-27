Более 300 человек попытались получить миллион от «ЖизньМарта»

«Мы получили более 300 отзывов на самочувствие в первые дни после новости про миллион. Сейчас сотрудники колл-центра отрабатывают каждое обращение, запрашивая документы для подтверждения случая. 80% обращений оказались фейковыми. Около половины заявителей не выходят на связь и потеряли интерес к теме. Видимо, они восприняли ситуацию с миллионом, как Спорт-лото», — пишет Иван Зайченко в своём телеграм-канале.

«Я узнал, что покупатели, кто реально пострадал, совершенно незаслуженно подверглись насмешкам и шуткам в интернете. Я прошу перед ними за это прощения».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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