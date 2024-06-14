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Активисты свердловского РЭО заявили об ущербе экологии от нелегального полигона в Первоуральске
Фото: Свердловское РЭО
Активисты свердловского отделения экологического общества (РЭО) заявили о реальном ущербе экологии от нелегального полигона для снега возле берега реки Чусовой в Первоуральске, о котором они сообщали в начале весны.
По их данным, после таяния снега в пробах почвы было обнаружено превышение допустимых норм по содержанию цинка в 11 раз, мышьяка в 8,5, а также нефтепродукты в большой концентрации. Всё это, с их слов, попадает в реку Чусовую.
Напомним, что жители Полевского, которые получают воду из этой же реки, жаловались на плохое качество холодного водоснабжения. По большей части недовольство было вызвано мутностью воды. Представители Северского трубного завода связали это с дождями.
Проверки специалистов показали, что вода, которую поставляют местным жителям, несмотря на сомнительный оттенок, соответствует всем нормативам, однако прокуратура потребовала организовать для горожан подвоз питьевой воды.
«Зелёное пространство оказалось заражено ядовитыми химикатами и замусорено. Это видно даже невооруженным взглядом»,
– утверждают активисты.
По их данным, после таяния снега в пробах почвы было обнаружено превышение допустимых норм по содержанию цинка в 11 раз, мышьяка в 8,5, а также нефтепродукты в большой концентрации. Всё это, с их слов, попадает в реку Чусовую.
Напомним, что жители Полевского, которые получают воду из этой же реки, жаловались на плохое качество холодного водоснабжения. По большей части недовольство было вызвано мутностью воды. Представители Северского трубного завода связали это с дождями.
Проверки специалистов показали, что вода, которую поставляют местным жителям, несмотря на сомнительный оттенок, соответствует всем нормативам, однако прокуратура потребовала организовать для горожан подвоз питьевой воды.
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