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Прокуратура заинтересовалась качеством холодной воды в Полевском
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Полевском после негодования местных жителей по поводу качества холодного водоснабжения прокуратура организовала проверку. Ситуацию ведомство поставило на контроль.
По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, проблемы с холодной водой начались 11 июня. В организации АО «Северский трубный завод», которая обеспечивает город водой, объяснили, что проблемы связаны с тем, что вода на реке Чусовая, откуда её берут, сама по себе стала хуже. Ранее сообщалось, что вода, несмотря на сомнительный оттенок, но при этом соответствует всем установленным нормативам. Это также подтвердили специалисты регионального Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», бравшие пробы 14 июня.
Тем не менее прокуратура посчитала нарушением отсутствие организованного подвоза воды для жителей города и внесла мэру Полевского представление об устранении нарушений.
Напомним, что городской глава Константин Поспелов объяснял, что мэрия не может организовать подвоз воды для всех, так как в Полевском живёт порядка 45 тысяч человек. Брезгливым он советовал покупать питьевую воду в магазине.
По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, проблемы с холодной водой начались 11 июня. В организации АО «Северский трубный завод», которая обеспечивает город водой, объяснили, что проблемы связаны с тем, что вода на реке Чусовая, откуда её берут, сама по себе стала хуже. Ранее сообщалось, что вода, несмотря на сомнительный оттенок, но при этом соответствует всем установленным нормативам. Это также подтвердили специалисты регионального Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», бравшие пробы 14 июня.
Тем не менее прокуратура посчитала нарушением отсутствие организованного подвоза воды для жителей города и внесла мэру Полевского представление об устранении нарушений.
Напомним, что городской глава Константин Поспелов объяснял, что мэрия не может организовать подвоз воды для всех, так как в Полевском живёт порядка 45 тысяч человек. Брезгливым он советовал покупать питьевую воду в магазине.
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