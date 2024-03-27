Свердловское РЭО обнаружило нелегальный снежный полигон в Первоуральске





– рассказали «Вечерним ведомостям» представители экологического общества. «Недавно жители Первоуральска отправили активистам свердловского РЭО несколько фото и видео, на которых им удалось запечатлеть снежный полигон и несколько самосвалов, двигающихся в их сторону. Снежные кучи находятся в восточной части города в Базовом переулке»,

Фото: Свердловское РЭО





– объяснил заместители председателя Свердловского РЭО Антон Черноголов. «Снег с городских улиц – это не то же самое, что снег из лесов и полей. Это концентрат из различных химических веществ таблицы Менделеева, включая остатки автомобильного масла и бензина, реагенты от обработки дорог, микрочастицы резины и пластика. Все это попадёт теперь в речку»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловское отделение Российского экологического общества (РЭО) обнаружило нелегальный снежный полигон возле берега реки Чусовой в Первоуральске. О нём организации сообщили местные жители.Главная опасность этого полигона заключается в том, что вредные отходы и химикаты, вместе с которыми привозят снег, при таянии могут попасть в реку и привести к неблагоприятным экологическим последствиям.В связи с этим активисты общества отправили обращения в прокуратуру, Министерство природных ресурсов и Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области.Отмечается, что для Первоуральска это не первый такой случай. В январе этого года журналисты ИА «Уральский Меридиан» обнаружили несоответствие между объёмами снега, которые вывозят с улиц города и теми, что принимают на специализированной площадке для хранения. Они предположили, что десятки тысяч кубометров ссыпают по окраинам в необорудованные места, и их предположения подтвердились. Информационное агентство написало обращение в местную прокуратуру, и в феврале глава города Игорь Кабец получил представление о необходимости прекратить нарушение санитарных норм.