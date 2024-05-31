Возрастное ограничение 18+
Свердловский облсуд назначил дату апелляции по делу Мамедова, который был дважды оправдан присяжными
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Свердловский облсуд назначил дату апелляции по громкому уголовному делу о заказном убийстве, которое произошло в декабре 2000 года, сообщает телеграм-канал Спаси Насими.
Предприниматель из Екатеринбурга Насими Мамедов, которого обвиняли в исполнении заказа, напомним, был дважды единогласно оправдан коллегией присяжных, последний раз в марте этого года.
В облсуд дело поступило 28 мая, судебное заседание назначено на 26 июня, указано в карточке дела на сайте суда. Судья - Ирина Мохначева.
"Вечерние ведомости" следили за процессом, в котором было обнаружено множество нестыковок, существенно менялись показания ключевых свидетелей. Гособвинение не смогло предоставить присяжным убедительные доказательства вины Насими Мамедова.
Напомним, в деле нет очевидцев стрельбы, не найдено оружие. При этом многие участники процесса предполагают, что в деле есть заинтересованные лица среди высокопоставленных силовиков и околокриминальных бизнесменов, а также дорогостоящий имущественный объект.
Главный "обвинитель" по делу Мамедова, Михаил Клок (на его показаниях строится обвинение), сейчас проходит в качестве потерпевшего по делу о вымогательстве, которое рассматривает Верх-Исетский суд. При этом на заседаниях в параллельном процессе в Кировском суде, где он является обвиняемым в пособничестве в убийстве, фигурант систематически не появляется с начала прошлого года.
Предприниматель из Екатеринбурга Насими Мамедов, которого обвиняли в исполнении заказа, напомним, был дважды единогласно оправдан коллегией присяжных, последний раз в марте этого года.
В облсуд дело поступило 28 мая, судебное заседание назначено на 26 июня, указано в карточке дела на сайте суда. Судья - Ирина Мохначева.
"Вечерние ведомости" следили за процессом, в котором было обнаружено множество нестыковок, существенно менялись показания ключевых свидетелей. Гособвинение не смогло предоставить присяжным убедительные доказательства вины Насими Мамедова.
Напомним, в деле нет очевидцев стрельбы, не найдено оружие. При этом многие участники процесса предполагают, что в деле есть заинтересованные лица среди высокопоставленных силовиков и околокриминальных бизнесменов, а также дорогостоящий имущественный объект.
Главный "обвинитель" по делу Мамедова, Михаил Клок (на его показаниях строится обвинение), сейчас проходит в качестве потерпевшего по делу о вымогательстве, которое рассматривает Верх-Исетский суд. При этом на заседаниях в параллельном процессе в Кировском суде, где он является обвиняемым в пособничестве в убийстве, фигурант систематически не появляется с начала прошлого года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Верховный суд Чувашии отменил решение о досрочном освобождении виновника смертельного ДТП у «Алатыря» в Екатеринбурге
29 мая 2024
29 мая 2024