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В Екатеринбурге подсудимый по делу о заказном убийстве в 24-й раз не явился в суд

15.43 Пятница, 7 июня 2024
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Екатеринбурге подсудимый, которого обвиняют в пособничестве в убийстве по найму, в 24-й раз не явился на заседание суда.

Речь о небезызвестном Михаиле Клоке, которого в СМИ называют «экс-лидером ОПГ». Громкое уголовное дело, напомним, рассматривает Кировский районный суд.

Дело касается убийства бизнесмена Алексея Зубакина, которое произошло в декабре 2000 года. Михаил Клок проходит как пособник в убийстве по найму.

Материалы поступили в суд еще в январе прошлого года. С того времени заседания откладывали 25 раз, из них 24 – с формулировкой «неявка подсудимого по болезни».

В пятницу, 7 июня, он также не явился «по болезни», рассказал «Вечерним ведомостям» его адвокат Никита Кошаков. По его словам, дата следующего заседания «пока не определена». В карточке дела на сайте суда также нет информации о дате следующего заседания.

Напомним, уголовное дело в отношении Клока было выделено в отдельное производство, ранее он заключил скандальные досудебные соглашения.

Параллельно Верх-Исетский суд рассматривает дело о вымогательстве, в котором Михаил Клок проходит как потерпевший. В заседании по этому делу фигурант появлялся по ВКС из Басманного суда Москвы.

Между тем, как сообщил его адвокат, на заседаниях в Верх-Исетском суде Михаила Клока «больше не будет». «Допрос потерпевшего был один раз. Думаю, больше не будут его допрашивать», - сказал адвокат.

На наш вопрос, планируется ли участие Михаила Клока в заседании в Кировском суде, где он является подсудимым, адвокат ответил: «Без понятия».

Добавим, что на этой неделе Свердловский облсуд назначил дату апелляции по делу предпринимателя Насими Мамедова, которого обвиняли в исполнении заказного убийства Зубакина. Ранее коллегия присяжных дважды единогласно оправдала его.

Подробнее о крайне запутанном деле, где среди заинтересованных лиц могут быть высокопоставленные силовики, можно прочитать здесь.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости

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20:46 По факту исчезновения детей в Слободо-Туринском районе возбуждено уголовное дело
20:23 В Екатеринбурге начали рассматривать дело террористического сообщества «Авангард народная воля»
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