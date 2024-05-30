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Владелец «Жизньмарта» заявил, что могут закрыть всех поставщиков сети
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Владелец «Жизньмарта» Иван Зайченко считает, что могут закрыть всех поставщиков сети.
«Судя по всему, абсолютно все наши фабрики - поставщики готовой еды будут закрыты», - написал Зайченко в телеграм-канале.
Он обратился к федеральным сетям с просьбой не выставлять поставщикам штрафы, чтобы «не губить бизнес».
«Коллеги, я хотел вас попросить не выставлять штрафы поставщикам продукции, которых из-за нас закрыли <…> Из-за закрытия они не смогут выполнить обязательства по вашим контрактам и очень переживают, что за это предусмотрены штрафы. Пожалуйста, не применяйте их. Люди и так в отчаянии, давайте не будет губить бизнес окончательно», - написал Зайченко.
Ранее владелец сети заявил, что поставщиков готовой еды, которые оказались под подозрением после массового отравления в Екатеринбурге, стали проверять повторно.
22 мая в Роспотребнадзоре сообщили о массовом отравлении после обедов в «Жизньмарте» в Екатеринбурге. Позже стало известно, что екатеринбуржцы облизывают куриные яйца, чтобы подхватить сальмонеллез и получить компенсацию в один миллион рублей, которую обещали в сети после массового отравления.
«Судя по всему, абсолютно все наши фабрики - поставщики готовой еды будут закрыты», - написал Зайченко в телеграм-канале.
Он обратился к федеральным сетям с просьбой не выставлять поставщикам штрафы, чтобы «не губить бизнес».
«Коллеги, я хотел вас попросить не выставлять штрафы поставщикам продукции, которых из-за нас закрыли <…> Из-за закрытия они не смогут выполнить обязательства по вашим контрактам и очень переживают, что за это предусмотрены штрафы. Пожалуйста, не применяйте их. Люди и так в отчаянии, давайте не будет губить бизнес окончательно», - написал Зайченко.
Ранее владелец сети заявил, что поставщиков готовой еды, которые оказались под подозрением после массового отравления в Екатеринбурге, стали проверять повторно.
22 мая в Роспотребнадзоре сообщили о массовом отравлении после обедов в «Жизньмарте» в Екатеринбурге. Позже стало известно, что екатеринбуржцы облизывают куриные яйца, чтобы подхватить сальмонеллез и получить компенсацию в один миллион рублей, которую обещали в сети после массового отравления.
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