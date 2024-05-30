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Берёзовский поставщик продукции с сальмонеллёзом временно прекратил работу
Фото: Вечерние Ведомости
Более чем на месяц прекратит работу предприятие, которое поставило некачественную, и даже опасную продукцию в торговую сеть «ЖизньМарт». Таково решение Берёзовского городского суда, заседание которого проходило сегодня, 30 мая.
Решение суда касается фабрики-кухни ИП Гумаровой Луизы Файзулловны. Она работает на территории посёлка Шиловка города Берёзовский. После проверок именно здесь было обнаружено в продукции наличие сальмонеллы и листерии, как утверждают сотрудники Роспотребнадзора.
Интересно, что присутствовавшие на судебном заседании представители Роспотребнадзора требовали прекратить деятельность ИП на 30 суток. Судья же Юрий Большаков, руководствуясь статьей КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, постановил закрыть предприятие на 35 дней. За это время собственники бизнеса должны устранить все найденные при проверке нарушения.
К слову, на суде адвокаты ИП Гумаровой утверждали, что сальмонелла в продукции фабрики-кухни не содержится. Они пытались доказать также, что предприятие выполняет все санитарные требования. Но, как видим, это не убедило судью. Защита ИП планирует обжаловать судебное решение.
Как бы там ни было, основатель «ЖизньМарта» Иван Зайченко ещё до окончания сегодняшнего судебного заседания заявил о том, что сотрудничать с указанным ИП больше не будет. Сообщалось так же, что торговая сеть отказалась от поставок ещё нескольких индивидуальных предпринимателей.
Решение суда касается фабрики-кухни ИП Гумаровой Луизы Файзулловны. Она работает на территории посёлка Шиловка города Берёзовский. После проверок именно здесь было обнаружено в продукции наличие сальмонеллы и листерии, как утверждают сотрудники Роспотребнадзора.
Интересно, что присутствовавшие на судебном заседании представители Роспотребнадзора требовали прекратить деятельность ИП на 30 суток. Судья же Юрий Большаков, руководствуясь статьей КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, постановил закрыть предприятие на 35 дней. За это время собственники бизнеса должны устранить все найденные при проверке нарушения.
К слову, на суде адвокаты ИП Гумаровой утверждали, что сальмонелла в продукции фабрики-кухни не содержится. Они пытались доказать также, что предприятие выполняет все санитарные требования. Но, как видим, это не убедило судью. Защита ИП планирует обжаловать судебное решение.
Как бы там ни было, основатель «ЖизньМарта» Иван Зайченко ещё до окончания сегодняшнего судебного заседания заявил о том, что сотрудничать с указанным ИП больше не будет. Сообщалось так же, что торговая сеть отказалась от поставок ещё нескольких индивидуальных предпринимателей.
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