Возрастное ограничение 18+

Берёзовский поставщик продукции с сальмонеллёзом временно прекратил работу

20.55 Четверг, 30 мая 2024
Фото: Вечерние Ведомости
Более чем на месяц прекратит работу предприятие, которое поставило некачественную, и даже опасную продукцию в торговую сеть «ЖизньМарт». Таково решение Берёзовского городского суда, заседание которого проходило сегодня, 30 мая.

Решение суда касается фабрики-кухни ИП Гумаровой Луизы Файзулловны. Она работает на территории посёлка Шиловка города Берёзовский. После проверок именно здесь было обнаружено в продукции наличие сальмонеллы и листерии, как утверждают сотрудники Роспотребнадзора.

Интересно, что присутствовавшие на судебном заседании представители Роспотребнадзора требовали прекратить деятельность ИП на 30 суток. Судья же Юрий Большаков, руководствуясь статьей КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, постановил закрыть предприятие на 35 дней. За это время собственники бизнеса должны устранить все найденные при проверке нарушения.

К слову, на суде адвокаты ИП Гумаровой утверждали, что сальмонелла в продукции фабрики-кухни не содержится. Они пытались доказать также, что предприятие выполняет все санитарные требования. Но, как видим, это не убедило судью. Защита ИП планирует обжаловать судебное решение.

Как бы там ни было, основатель «ЖизньМарта» Иван Зайченко ещё до окончания сегодняшнего судебного заседания заявил о том, что сотрудничать с указанным ИП больше не будет. Сообщалось так же, что торговая сеть отказалась от поставок ещё нескольких индивидуальных предпринимателей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Представитель ИП Гумаровой назвал ситуацию с претензиями Роспотребнадзора «несправедливой»
30 мая 2024
В социальных сетях проходит флешмоб в поддержку «ЖизньМарта»
25 мая 2024
Роспотребнадзор нашёл виновника массового отравления в Екатеринбурге
30 мая 2024
С администрации Екатеринбурга взыскали почти 250 тысяч за разбитый автомобиль
28 мая 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

На фоне борьбы за порядок НТО в Екатеринбурге плодятся новые киоски... под видом ярмарок

И своим внешним видом эти киоски и палатки заставляют вспомнить 1990-е...
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:55 Берёзовский поставщик продукции с сальмонеллёзом временно прекратил работу
20:17 Кикшеринговые компании Екатеринбурга увеличили штрафы для нерадивых самокатчиков
19:49 После самодоноса юная нарушительница ПДД поимела нагоняй от главы Свердловской ГИБДД
19:13 Рассеянность жительницы Каменска-Уральского подвела жадного мужика под статью
17:32 Свердловская область оказалась среди регионов с неправильно построенными школами и детсадами
16:57 Из-за ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге изменятся несколько маршрутов
16:37 После смерти студента-практиканта в Реже возбудили уголовное дело
16:09 Единоросс из ЕГД назвал депутатов «лучшими людьми города»
15:29 В Реже во время производственной практики погиб 17-летний студент
15:10 За пять лет специалисты Верхнепышминской ЦГБ установили 155 электрокардиостимуляторов
13:47 Представитель ИП Гумаровой назвал ситуацию с претензиями Роспотребнадзора «несправедливой»
13:36 В Екатеринбурге сотрудники полиции поймали курьера мошенников до перевода средств
12:43 В Свердловской области запретили ходить в лес
12:37 В уральском детском лагере «Медная горка» создали условия для детей с ОВЗ
12:04 Жители свердловского села начали эксперимент, чтобы чиновники засыпали яму
11:40 Жители Сысертского района продолжать пикетировать у резиденции губернатора
11:22 Роспотребнадзор нашёл виновника массового отравления в Екатеринбурге
10:28 Девушка чуть не умерла после уколов коллагена в Екатеринбурге
10:02 Глава СК поручил привлечь к ответственности скамокатчиков, врезавшихся в девушку в центре Екатеринбурга
09:21 Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области
21:13 Пострадавшая в ДТП на территории Лесного девочка получит компенсацию
20:27 Ремонт развязки «Бухара — Урал» заставит автобус изменить маршрут
20:08 Пожар в Краснотурьинске унёс две жизни
19:21 Книжный фестиваль пройдёт в Парке Маяковского в День защиты детей
18:53 В Екатеринбурге прошёл суд над участницей мошеннического сговора
18:22 В УрФУ разработали новый холодильный компрессор
Все новости Свердловской области
18:32 На губернатора ХМАО не возбуждали дело о дискредитации ВС, сообщили в суде
15:39 Законопроект Верховного суда может увеличить количество приговоров по статье о клевете, считают юристы
11:40 Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке
11:16 Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет
11:05 В мексиканском штате Герреро убиты уже пять кандидатов в мэры
16:57 Прокуратура проверит ситуацию в школе Воронежа
16:14 В Воронеже школьниц перед ЕГЭ заставили снимать нижнее бельё
12:39 The Guardian: глава израильской разведки преследовал прокурора МУС
17:18 ГИБДД переименовали обратно в ГАИ
16:18 В Новосибирском зоопарке на свет появились 12 котят манула
15:51 Аэропорт Элисты принял первый лайнер после двухлетнего перерыва
14:59 Бывший главный инженер шахты, где погиб 51 человек, получил 4 года общего режима
13:28 В компании СДЭК по-прежнему не восстановили работу из-за технического сбоя
12:27 Красноярский магазин убрал из продажи «Вредные советы» Остера по требованию прокуратуры
11:40 В ГД предложили ввести уголовное наказание за использование дипфейков в преступных целях
18:02 Первый человек с нейрочипом в мозгу рассказал об изменениях в своей жизни
16:15 Депутат ГД заявил, что под закон о пропаганде наркотиков не подпадет классика литературы
15:04 Военный суд отказал следствию в переводе генерала Попова из СИЗО
14:26 Комитет ГД рекомендовал принять поправку о штрафах за пропаганду наркотиков в искусстве
12:42 Громкое уголовное дело о махинациях в судах Москвы прекратят по сроку давности
10:08 В Армении на акциях гражданского неповиновения задержаны 67 человек
16:33 Жители Искитима провели митинг против строительства металлопрокатного завода
15:27 Рядом с аэропортом Перми появилась надпись для пассажиров «Добро пожаловать в Пензу!»
13:30 В мэрии Челябинска прошли обыски по делу о взятке в 30 тысяч рублей
11:30 Вице-спикер ГД предложил министру труда сократить рабочую пятницу для женщин
10:29 СК: суд арестовал главу управления департамента Минобороны Вертелецкого
Все новости России и мира
20:55 Берёзовский поставщик продукции с сальмонеллёзом временно прекратил работу
20:17 Кикшеринговые компании Екатеринбурга увеличили штрафы для нерадивых самокатчиков
19:49 После самодоноса юная нарушительница ПДД поимела нагоняй от главы Свердловской ГИБДД
19:13 Рассеянность жительницы Каменска-Уральского подвела жадного мужика под статью
17:32 Свердловская область оказалась среди регионов с неправильно построенными школами и детсадами
16:57 Из-за ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге изменятся несколько маршрутов
16:37 После смерти студента-практиканта в Реже возбудили уголовное дело
16:09 Единоросс из ЕГД назвал депутатов «лучшими людьми города»
15:29 В Реже во время производственной практики погиб 17-летний студент
15:10 За пять лет специалисты Верхнепышминской ЦГБ установили 155 электрокардиостимуляторов
14:52 Робот ученых Пермского политеха с высокой точностью проведет диагностику промышленных металлоконструкций
13:47 Представитель ИП Гумаровой назвал ситуацию с претензиями Роспотребнадзора «несправедливой»
13:36 В Екатеринбурге сотрудники полиции поймали курьера мошенников до перевода средств
12:43 В Свердловской области запретили ходить в лес
12:37 В уральском детском лагере «Медная горка» создали условия для детей с ОВЗ
12:04 Жители свердловского села начали эксперимент, чтобы чиновники засыпали яму
11:40 Жители Сысертского района продолжать пикетировать у резиденции губернатора
11:22 Роспотребнадзор нашёл виновника массового отравления в Екатеринбурге
10:28 Девушка чуть не умерла после уколов коллагена в Екатеринбурге
10:02 Глава СК поручил привлечь к ответственности скамокатчиков, врезавшихся в девушку в центре Екатеринбурга
10:01 За попытку скрыться от правосудия алиментщики могут лишиться свободы
09:21 Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области
21:13 Пострадавшая в ДТП на территории Лесного девочка получит компенсацию
20:27 Ремонт развязки «Бухара — Урал» заставит автобус изменить маршрут
20:08 Пожар в Краснотурьинске унёс две жизни
19:21 Книжный фестиваль пройдёт в Парке Маяковского в День защиты детей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK