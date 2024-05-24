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Роспотребнадзор нашёл виновника массового отравления в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Специалисты Роспотребнадзора нашли виновника массового отравления в Екатеринбурге. Об этом заявил владелец «ЖизньМарт» Иван Зайченко, также заверивший, что сеть больше не будет сотрудничать как с провинившейся фабрикой, так и другими предприятиями от того же владельца.
Остальные фабрики, поставляющие продукцию в магазины сети, по его данным, успешно прошли все проверки ведомства.
Он также отметил, что в ходе проверок ни один магазин «ЖизньМарта» не закрыли, и что после массового отправления была проведена санитарная обработка всех помещений сети.
«Мы знаем кто там конечный владелец. Какие бы он юридические лица не делал и какие бы новые адреса для фабрик не открывал, духу его в "ЖизньМарте" не будет. А то я знаю, как любят делать, закрыл одно, переехал на другое. Так не выйдет»,
– написал Иван Зайченко в своём телеграм-канале.
Остальные фабрики, поставляющие продукцию в магазины сети, по его данным, успешно прошли все проверки ведомства.
Он также отметил, что в ходе проверок ни один магазин «ЖизньМарта» не закрыли, и что после массового отправления была проведена санитарная обработка всех помещений сети.
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