Роспотребнадзор нашёл виновника массового отравления в Екатеринбурге

написал Иван Зайченко в своём телеграм-канале.

«Мы знаем кто там конечный владелец. Какие бы он юридические лица не делал и какие бы новые адреса для фабрик не открывал, духу его в "ЖизньМарте" не будет. А то я знаю, как любят делать, закрыл одно, переехал на другое. Так не выйдет»,