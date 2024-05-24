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Представитель ИП Гумаровой назвал ситуацию с претензиями Роспотребнадзора «несправедливой»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Представитель ИП Гумаровой, одного из поставщиков продукции в магазины «ЖизньМарт» в Екатеринбурге, назвал ситуацию с претензиями Роспотребнадзора «несправедливой».
Представитель поставщика также утверждает, что сальмонеллёз не был установлен и не вменялся им в вину, в готовой продукции поставщика в действительности не обнаружено никаких инфекций, а все формальные нарушения, обнаруженные в ходе проверки, уже устранены.
Представляющий интересы ИП Гумаровой адвокат Георгий Краснов рассказал «Вечерним ведомостям», что любой журналист сегодня может посетить предприятие и увидеть своими глазами надлежащее состояние производства.
Заседание Берёзовского городского суда, где рассматривается дело, возбуждённое на ИП Гумарову по статье 6.6 КоАП, продолжается в эти минуты – оно длится уже более четырёх часов. По его итогам предпринимательнице могут назначить штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а также административное приостановление деятельности фабрики-кухни на срок до 90 суток.
«Нарушения обнаружены как минимум у 10 поставщиков, но крайним делают только нашего поставщика. К огромному сожалению, этой травлей занимается и сам Иван Зайченко»,
– сказали в компании корреспонденту «Вечерних ведомостей».
Представитель поставщика также утверждает, что сальмонеллёз не был установлен и не вменялся им в вину, в готовой продукции поставщика в действительности не обнаружено никаких инфекций, а все формальные нарушения, обнаруженные в ходе проверки, уже устранены.
Представляющий интересы ИП Гумаровой адвокат Георгий Краснов рассказал «Вечерним ведомостям», что любой журналист сегодня может посетить предприятие и увидеть своими глазами надлежащее состояние производства.
Заседание Берёзовского городского суда, где рассматривается дело, возбуждённое на ИП Гумарову по статье 6.6 КоАП, продолжается в эти минуты – оно длится уже более четырёх часов. По его итогам предпринимательнице могут назначить штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а также административное приостановление деятельности фабрики-кухни на срок до 90 суток.
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