Кикшеринговые компании Екатеринбурга увеличили штрафы для нерадивых самокатчиков

Некорректная парковка — 500 рублей.

Проезд пешеходного перехода на самокате — 1 000 рублей.

Поездка с пассажиром — 5 000 рублей.

Передача управления электросамокатом ребёнку — 10 000 рублей.



Самый большой штраф ждёт пользователей, рискнувших покататься на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения, или причинивших вред здоровью третьих лиц. Разброс сумм, налагаемых за такие «грехи» — от 100 до 150 тысяч рублей.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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