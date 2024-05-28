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Кикшеринговые компании Екатеринбурга увеличили штрафы для нерадивых самокатчиков
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
После серьёзного «наезда» со стороны государственных органов, компании, предоставляющие гражданам в прокат электросамокаты, продолжают ужесточать правила пользования своими услугами. За ограничением скорости последовало увеличение штрафов для нарушителей.
Кикшеринговые компании, работающие на территории Екатеринбурга (а среди них «Whoosh», «МТС Юрент» и «Яндекс Go»), опубликовали новый, повышенный «прайс» за различные нарушения. Некоторые из штрафов достигают 150 тысяч рублей.
Напомним, что ранее ради сохранения бизнеса, над которым нависла реальная угроза полного запрета, бизнесмены ввели ограничения скорости для самокатов до 15, а в некоторых местах и до 10 километров в час.
«Наезды» на кикшеринговые компании начались из-за многочисленных случаев нарушения ПДД пользователями электросамокатами, наездов их на пешеходов и дорожных аварий с другими транспортными средствами.
Кикшеринговые компании, работающие на территории Екатеринбурга (а среди них «Whoosh», «МТС Юрент» и «Яндекс Go»), опубликовали новый, повышенный «прайс» за различные нарушения. Некоторые из штрафов достигают 150 тысяч рублей.
Некорректная парковка — 500 рублей.
Проезд пешеходного перехода на самокате — 1 000 рублей.
Поездка с пассажиром — 5 000 рублей.
Передача управления электросамокатом ребёнку — 10 000 рублей.
Самый большой штраф ждёт пользователей, рискнувших покататься на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения, или причинивших вред здоровью третьих лиц. Разброс сумм, налагаемых за такие «грехи» — от 100 до 150 тысяч рублей.
Проезд пешеходного перехода на самокате — 1 000 рублей.
Поездка с пассажиром — 5 000 рублей.
Передача управления электросамокатом ребёнку — 10 000 рублей.
Самый большой штраф ждёт пользователей, рискнувших покататься на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения, или причинивших вред здоровью третьих лиц. Разброс сумм, налагаемых за такие «грехи» — от 100 до 150 тысяч рублей.
Напомним, что ранее ради сохранения бизнеса, над которым нависла реальная угроза полного запрета, бизнесмены ввели ограничения скорости для самокатов до 15, а в некоторых местах и до 10 километров в час.
«Наезды» на кикшеринговые компании начались из-за многочисленных случаев нарушения ПДД пользователями электросамокатами, наездов их на пешеходов и дорожных аварий с другими транспортными средствами.
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