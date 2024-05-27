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Кикшеринговые компании, не дожидаясь ограничений от екатеринбургской мэрии, снизили скорость самокатов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге кикшеринговые компании, предоставляющие в аренду электросамокаты, не дожидаясь ограничений от мэрии ввели новые ограничения на скорость для своих самокатов.
Так, например, Urent установил лимит в 10 км/ч на 70 оживленных перекрестках, среди которых пересечение улиц Малышева и Ленина с Карла Либкнехта, 8 Марта, Луначарского, а также улицы Куйбышева с 8 Марта и Белинского. Об этом сообщает «66.ру» со ссылкой на пресс-службу компании.
Ещё в 56 скверах и парках компания ограничила скорость до 15 км/ч. Среди них: Юго-западный лесопарк, Дендропарк, парк Маяковского, Шарташский лесопарк, Сквер Машиностроителей, Преображенский парк и Харитоновский сад.
Напомним, что глава Свердловской области поручил мэру Екатеринбурга ограничить электросамокаты в городе после того, как стало известно о девушке, которая после впала в кому после ДТП с самокатом.
Так, например, Urent установил лимит в 10 км/ч на 70 оживленных перекрестках, среди которых пересечение улиц Малышева и Ленина с Карла Либкнехта, 8 Марта, Луначарского, а также улицы Куйбышева с 8 Марта и Белинского. Об этом сообщает «66.ру» со ссылкой на пресс-службу компании.
Ещё в 56 скверах и парках компания ограничила скорость до 15 км/ч. Среди них: Юго-западный лесопарк, Дендропарк, парк Маяковского, Шарташский лесопарк, Сквер Машиностроителей, Преображенский парк и Харитоновский сад.
Напомним, что глава Свердловской области поручил мэру Екатеринбурга ограничить электросамокаты в городе после того, как стало известно о девушке, которая после впала в кому после ДТП с самокатом.
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