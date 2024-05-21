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Девушка чуть не умерла после уколов коллагена в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге поход к косметологу 33-летний красавицы едва не закончился смертью девушки. После инъекции коллагена у пациентки случился анафилактический шок.
Косметическая процедура, которая чуть не стала для екатеринбурженки последней, проходила ещё в ноябре, и лишь сейчас получила огласку. Пострадавшая от уколов красоты девушка намерена получить большую компенсацию.
Как она рассказала телеграм-изданию Ural Mash, ей стало плохо после того, как ей начали ставить уколы. Не понимая, что с ней происходит, она попросила прервать процедуру. Со слов пациентки, несмотря на это косметолог предлагала ей закончить уколы, ввести весь препарат, так как он очень дорогой, а плохое самочувствие она объяснила низким сахаром, поэтому в клинике девушке принесли сладкий чай с конфеткой. В это время екатеринбурженка позвонила мужу, чтобы рассказать о случившееся. Именно он тогда потребовал срочно вызывать скорую.
По словам девушки, когда приехал врач, она, узнав, что пациентке после не поставили адреналин, закричала: «Вы что с ума сошли? У девчонки анафилаксия, она умирает, нужен адреналин», – и экстренно вколола его сама.
Как утверждает пострадавшая, из клиники, в которой она была, после этого случая ей даже не позвонили, чтобы узнать про её самочувствие. Также, по её словам, ей предложили компенсировать страдания 100 тысячами рублей. С такой суммой девушка не согласна – она хочет 10 миллионов, поэтому решила судиться, пишет телеграм-канал.
Косметическая процедура, которая чуть не стала для екатеринбурженки последней, проходила ещё в ноябре, и лишь сейчас получила огласку. Пострадавшая от уколов красоты девушка намерена получить большую компенсацию.
Как она рассказала телеграм-изданию Ural Mash, ей стало плохо после того, как ей начали ставить уколы. Не понимая, что с ней происходит, она попросила прервать процедуру. Со слов пациентки, несмотря на это косметолог предлагала ей закончить уколы, ввести весь препарат, так как он очень дорогой, а плохое самочувствие она объяснила низким сахаром, поэтому в клинике девушке принесли сладкий чай с конфеткой. В это время екатеринбурженка позвонила мужу, чтобы рассказать о случившееся. Именно он тогда потребовал срочно вызывать скорую.
По словам девушки, когда приехал врач, она, узнав, что пациентке после не поставили адреналин, закричала: «Вы что с ума сошли? У девчонки анафилаксия, она умирает, нужен адреналин», – и экстренно вколола его сама.
Как утверждает пострадавшая, из клиники, в которой она была, после этого случая ей даже не позвонили, чтобы узнать про её самочувствие. Также, по её словам, ей предложили компенсировать страдания 100 тысячами рублей. С такой суммой девушка не согласна – она хочет 10 миллионов, поэтому решила судиться, пишет телеграм-канал.
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