Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области





– говорится в сообщении на сайте ФГБУ «Уральское УГМС». «С 29 мая до 3 июня на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Синоптики «Уральского гидрометцентра» предупреждают жителей Свердловской области об атмосферном загрязнении. Ожидается, что смог продержится пять дней.Объявлен НМУ первой степени опасности.