Пострадавшая в ДТП на территории Лесного девочка получит компенсацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Тридцать тысяч рублей получат родители девочки, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии, имевшем место на территории города Лесной. Моральную компенсацию такого размера назначил суд.ДТП с участием несовершеннолетнего ребёнка случилось в Лесном в ноябре прошлого года на улице Гоголя. Семилетняя девочка пыталась перейти проезжую часть, воспользовавшись для этого нерегулируемым пешеходным переходом. Тут её и сбила легковая машина марки «Лада». С места происшествия ребёнка доставили в ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России.Врачи, осмотрев пострадавшую, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Ими были также зафиксированы кровоподтеки и ссадины в области лба. Согласно заключению судебно-медицинского освидетельствования, ребёнок получил телесные повреждения, повлекшие за собой лёгкий вред здоровью.Законный представитель пострадавшей девочки обратился в прокуратуру ЗАТО города Лесной. За прокурорской проверкой последовало судебное разбирательство, закончившееся там, что в пользу ребёнка с виновника ДТП взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей.Ранее невнимательный водитель «Лады» был привлечён к административной ответственности за совершение правонарушения по части 1 статьи 12.27 КоАП РФ, и был оштрафован на 4 тысячи рублей.