Владелец сети «ЖизньМарт» пожаловался на повторную проверку поставщиков после отравления екатеринбуржцев

написал Иван Зайченко в своём телеграм-канале.

«Может кто-то понимает, что происходит? Зачем фабрики проверяют по несколько раз? Зачем их закрывать при повторной проверке, если при первой не закрыли? Это какая-то акция устрашения? Если "ЖизньМарту" надо закрыться и уйти из Екатеринбурга, освободив кому-то место, так и скажите, но перестаньте уже нас мучать так»,