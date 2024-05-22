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Владелец сети «ЖизньМарт» пожаловался на повторную проверку поставщиков после отравления екатеринбуржцев
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Владелец сети «Жизньмарт» Иван Зайченко заявил, что поставщиков готовой еды, которые оказались под подозрением после массового отравления в Екатеринбурге, стали проверять повторно.
Свои слова он подкрепил сообщением от владельца одной из фабрик, жалующегося на необоснованную повторную проверку, утверждая, что это носит массовый характер. Зайченко предполагает, что кто-то таким образом хочет добиться закрытия сети.
Отметим, что в самих «Жизньмартах» не готовят еду сами, она приходит в магазины в готовом виде от разных поставщиков.
Напомним, что от некачественной продукции пострадало 18 человек. Установление обстоятельств массового отравления екатеринбургская прокуратура обещала проконтролировать.
Свои слова он подкрепил сообщением от владельца одной из фабрик, жалующегося на необоснованную повторную проверку, утверждая, что это носит массовый характер. Зайченко предполагает, что кто-то таким образом хочет добиться закрытия сети.
«Может кто-то понимает, что происходит? Зачем фабрики проверяют по несколько раз? Зачем их закрывать при повторной проверке, если при первой не закрыли? Это какая-то акция устрашения? Если "ЖизньМарту" надо закрыться и уйти из Екатеринбурга, освободив кому-то место, так и скажите, но перестаньте уже нас мучать так»,
– написал Иван Зайченко в своём телеграм-канале.
Отметим, что в самих «Жизньмартах» не готовят еду сами, она приходит в магазины в готовом виде от разных поставщиков.
Напомним, что от некачественной продукции пострадало 18 человек. Установление обстоятельств массового отравления екатеринбургская прокуратура обещала проконтролировать.
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