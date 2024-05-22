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Прокуратура взяла на контроль ситуацию с массовым отравлением в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Екатеринбурга сообщила, что проконтролирует выяснения обстоятельств того, как было допущено массовое отравление после обедов в «ЖизньМарте».
По данным ведомства, острую кишечную инфекцию выявили не менее, чем у 18 человек.
Напомним, что в сети магазина сообщили, что после первой жалобы сняли с продажи всю продукцию, которая оказалась под подозрением.
«В настоящее время подразделением регионального Роспотребнадзора организовано эпидемиологическое расследование с целью установления источника инфекции, поскольку заболевания граждан вызваны разными возбудителями. В этой связи прокуратура взяла на контроль проведение вышеуказанного расследования с целью установления причин заболевания граждан»,
– сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По данным ведомства, острую кишечную инфекцию выявили не менее, чем у 18 человек.
Напомним, что в сети магазина сообщили, что после первой жалобы сняли с продажи всю продукцию, которая оказалась под подозрением.
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В Роспотребнадзоре заявили о массовом отравлении после обедов в «ЖизньМарте» в Екатеринбурге
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