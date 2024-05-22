Прокуратура взяла на контроль ситуацию с массовым отравлением в Екатеринбурге

– сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В настоящее время подразделением регионального Роспотребнадзора организовано эпидемиологическое расследование с целью установления источника инфекции, поскольку заболевания граждан вызваны разными возбудителями. В этой связи прокуратура взяла на контроль проведение вышеуказанного расследования с целью установления причин заболевания граждан»,