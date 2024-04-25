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Прокуратура заинтересовалась детсадом в Екатеринбурге, где воспитательница пнула ребёнка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга сообщила о начале проверки местного детского садика, в котором воспитательница пнула ребёнка, сидевшего на краю лавочки, от чего воспитанник упал на землю.
Ранее екатеринбургская «Комсомольская правда» опубликовала видео, где женщина пинает мальчика и тот падает лицом в песок. При этом видно, что рядом с малышом сидели и другие дети, но их она поднимает с мест рукой. Что мешало сделать то же самое и с первым ребёнком, непонятно.
Там также подчеркнули, что детский садик несёт ответственность за жизнь и здоровье детей в период пребывания их в учреждении.
Ранее екатеринбургская «Комсомольская правда» опубликовала видео, где женщина пинает мальчика и тот падает лицом в песок. При этом видно, что рядом с малышом сидели и другие дети, но их она поднимает с мест рукой. Что мешало сделать то же самое и с первым ребёнком, непонятно.
«Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента. В настоящее время выявлен детский сад, в котором произошло происшествие. В ходе проверки будет установлено, получил ли ребенок телесные повреждения»,
– говорится в сообщении ведомства.
Там также подчеркнули, что детский садик несёт ответственность за жизнь и здоровье детей в период пребывания их в учреждении.
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