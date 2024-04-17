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Сотрудники одного из отделений свердловской «Авиалесоохране» обвинили начальство в срыве договоренностей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сотрудники одного из свердловских отделений «Авиалесоохраны», которые в начале апреля обещали не выходить на тушение пожаров из-за плохих условий труда, обвинили начальство в срыве договоренностей.
Как рассказали огнеборцы в новом видеообращении, опубликованном телеграм-каналом «Погоны и галстуки», новый руководитель обещал им предоставить средства индивидуальной защиты к 22 апреля, не сдержал своего слова. Также, по их словам, он пригрозил им увольнением, если у них не будет формы.
Ранее специалисты лесопожарной службы жаловались на низкие зарплаты и систематические задержки с выдачей средств пожаротушения, которые им приходится, с их же слов, покупать на свои же деньги, а потом ждать компенсации. Кроме этого, у огнеборцев были проблемы со спецодеждой, которая быстро изнашивается. Тогда к их забастовке подключились ещё два подразделения.
В это же время свердловские власти стали опровергать заявления специалистов по тушению лесных пожаров, утверждая, что зарплаты у них хорошие.
Как рассказали огнеборцы в новом видеообращении, опубликованном телеграм-каналом «Погоны и галстуки», новый руководитель обещал им предоставить средства индивидуальной защиты к 22 апреля, не сдержал своего слова. Также, по их словам, он пригрозил им увольнением, если у них не будет формы.
Ранее специалисты лесопожарной службы жаловались на низкие зарплаты и систематические задержки с выдачей средств пожаротушения, которые им приходится, с их же слов, покупать на свои же деньги, а потом ждать компенсации. Кроме этого, у огнеборцев были проблемы со спецодеждой, которая быстро изнашивается. Тогда к их забастовке подключились ещё два подразделения.
В это же время свердловские власти стали опровергать заявления специалистов по тушению лесных пожаров, утверждая, что зарплаты у них хорошие.
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