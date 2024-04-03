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К забастовке алапаевской «Авиалесоохраны» подключились ещё два подразделения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
К забастовке алапаевского отделения «Авиалесоохраны» подключились ещё два подразделения из сгоревшей Сосьвы и Ивделя, подтвердившие слова коллег из Алапаевска.
Обращения огнеборцев опубликовало телеграм-издание «Ural Mash». По их словам, им тоже не выдают качественные средства индивидуальной защиты, из-за чего им приходиться приобретать на свои деньги и спецодежду, и снаряжение. Также сотрудники лесопожарной службы утверждают, что два года назад первый заместитель губернатора Шмыков обещал увеличить оклад в два раза – до 13 800, но, как заявляется, не сдержал слов.
Кроме этого, со слов специалистов «Авиалесоохраны» им не доплачивают за налёт часов и патрулирования.
Напомним, что областной министр природы не поверил огнеборцам.
Обращения огнеборцев опубликовало телеграм-издание «Ural Mash». По их словам, им тоже не выдают качественные средства индивидуальной защиты, из-за чего им приходиться приобретать на свои деньги и спецодежду, и снаряжение. Также сотрудники лесопожарной службы утверждают, что два года назад первый заместитель губернатора Шмыков обещал увеличить оклад в два раза – до 13 800, но, как заявляется, не сдержал слов.
Кроме этого, со слов специалистов «Авиалесоохраны» им не доплачивают за налёт часов и патрулирования.
Напомним, что областной министр природы не поверил огнеборцам.
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