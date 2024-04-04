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В «Республике Лодыгина» ради парковки вырубили деревья
Фото: телеграм-канал «Коренной екатеринбуржец» / t.me/ekbnash
Дворик во Втузгородке, который известен в Екатеринбурге под народным именем «Республика Лодыгина», окончательно лишился прославившего его уюта. Там срубили последние деревья, чтобы было где парковать свои колымаги будущим обитателям «точечной» новостройки.
Тот кошмар, которому пытались противостоять жильцы домов на улице Лодыгина (и в первую очередь — дома №13), стал реальностью. Первые деревья некогда уютного дворика упали в 2022 году, что предвещало надвигающуюся беду. Затем застройщику разрешили впихнуть многоэтажку, вопреки протестам местных жителей. Затем снесли домик, претендовавший на статус исторически ценного объекта. Теперь уничтожены последние деревья под окнами дома Лодыгина, 13, которые последним бастионом охраняли остатки уюта и покоя.
О вырубке деревьев сообщил известный екатеринбургский политолог и экскурсовод Дмитрий Москвин. В своём телеграм-канале «Коренной екатеринбуржец» он предупреждает сограждан: «Не забывайте: в каждый ваш двор однажды придёт быдлозастройщик! Поэтому то, что творится в «Республике Лодыгина» — это маленькая модель нашего общего ада».
Тот кошмар, которому пытались противостоять жильцы домов на улице Лодыгина (и в первую очередь — дома №13), стал реальностью. Первые деревья некогда уютного дворика упали в 2022 году, что предвещало надвигающуюся беду. Затем застройщику разрешили впихнуть многоэтажку, вопреки протестам местных жителей. Затем снесли домик, претендовавший на статус исторически ценного объекта. Теперь уничтожены последние деревья под окнами дома Лодыгина, 13, которые последним бастионом охраняли остатки уюта и покоя.
О вырубке деревьев сообщил известный екатеринбургский политолог и экскурсовод Дмитрий Москвин. В своём телеграм-канале «Коренной екатеринбуржец» он предупреждает сограждан: «Не забывайте: в каждый ваш двор однажды придёт быдлозастройщик! Поэтому то, что творится в «Республике Лодыгина» — это маленькая модель нашего общего ада».
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