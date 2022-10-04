Началась валка деревьев под застройку в екатеринбургской «Республике Лодыгина»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В историческом квартале Втузгородка сегодня был замечен экскаватор, ковшом которого водитель сносил растущие деревья. Наблюдатели считают, что началась очистка площадки под застройку. А, значит, следует ждать нового витка конфликта, который тянется уже не первый год.Конфликт интересом возник между застройщиком — группой компаний «Фортис-Девелопмент» — и местными жителями. Одна сторона намерена построить клубный дом «Traditio». Вторая настаивает, чтобы точечную застройку отменили и оставили тихий уютный уголок «Республики Ладыгина» таким, какой он есть. Городская же власть привычно виляет, словно дожидаясь острой фазы конфликта. И с одной стороны, существует судебный запрет на строительные работы. С другой же, работы продолжаются по-бандитски, исподтишка, «наскоками». Застройщик то подводит бетон на место предполагаемого строительства, то — как сегодня — уничтожает зелёные насаждения.Местных жителей понять очень даже можно. Под названием «клубный дом» в данном случае скрывается не маленький уютный коттеджик, как можно подумать, а очередная безвкусная, серая громадина в 8 этажей. Кому захочется иметь такую за своим окном, вместо цветущего пейзажа? Вот жители Втузгородка и самоорганизовались, объединились в общественное движение под названием «Республика Лодыгина» и пытаются противостоять уничтожению исторического облика и тихой атмосферы данного места.