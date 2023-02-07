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В Екатеринбурге начали сносить здание в «Республике Лодыгина»

17.47 Понедельник, 13 февраля 2023
Общество
Фото: жители «Республики Лодыгина»
В «Республике Лодыгина» в Екатеринбурге начали сносить здание, которое местные жители просили поставить под охрану.

Двухэтажное здание было построено в 1949 году по проекту архитектора Александра Вилесова. Одно из наиболее узнаваемых зданий архитектора в Екатеринбурге – штаб Уральского военного округа.

Жители «Республики Лодыгина» собрали документы, свидетельствующие об исторической ценности, и в прошлом году подали уведомление на внесение комплекса зданий в районе улиц Комсомольская – Лодыгина – Студенческая в реестр объектов культурного наследия.


Фото: жители «Республики Лодыгина»


Однако застройщик, не дожидаясь решения управления госохраны, решил снести двухэтажное деревянное здание, в постсоветское время облицованное кирпичом. По соседству возводится клубный дом, жители соседних домов три года выступали против появления многоэтажки во дворе, но безуспешно.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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