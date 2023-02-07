В Екатеринбурге начали сносить здание в «Республике Лодыгина»



Фото: жители «Республики Лодыгина»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В «Республике Лодыгина» в Екатеринбурге начали сносить здание, которое местные жители просили поставить под охрану.Двухэтажное здание было построено в 1949 году по проекту архитектора Александра Вилесова. Одно из наиболее узнаваемых зданий архитектора в Екатеринбурге – штаб Уральского военного округа.Жители «Республики Лодыгина» собрали документы, свидетельствующие об исторической ценности, и в прошлом году подали уведомление на внесение комплекса зданий в районе улиц Комсомольская – Лодыгина – Студенческая в реестр объектов культурного наследия.Однако застройщик, не дожидаясь решения управления госохраны, решил снести двухэтажное деревянное здание, в постсоветское время облицованное кирпичом. По соседству возводится клубный дом, жители соседних домов три года выступали против появления многоэтажки во дворе, но безуспешно.