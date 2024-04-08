Возрастное ограничение 18+
До середины осени ограничат движение по улице Мичурина в Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 15 по 30 октября планируют ограничить движение по улице Мичурина. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.
Ограничения будут действуют на участках улицы от Тверитина до Большакова и от Большакова до Ткачей. Там будут проходить работы по модернизации магистральных тепловых сетей.
Изменение маршрутов общественного транспорта не планируется, добавили в городской администрации.
Напомним, что в уральской столице длительные работы планируются на улицах Строителей, Малышева и Карасьевской.
Ограничения будут действуют на участках улицы от Тверитина до Большакова и от Большакова до Ткачей. Там будут проходить работы по модернизации магистральных тепловых сетей.
Изменение маршрутов общественного транспорта не планируется, добавили в городской администрации.
Напомним, что в уральской столице длительные работы планируются на улицах Строителей, Малышева и Карасьевской.
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