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На ремонт закроется одна из самых оживлённых улиц Екатеринбурга
Фото: Вечерние Ведомости
К ремонту готовится улица Малышева — одна из самых протяжённых и оживлённых в Екатеринбурге. Соответствующий информационный щит уже предупреждает горожан о скором перекрытии улицы.
Как удалось выяснить корреспонденту «Вечерних Ведомостей», информационный щит на Малышева несколько дезинформирует. Согласно ему, ремонтные работы начнутся с 1 мая, однако в администрации Екатеринбурга уточнили, что это произойдёт не раньше 10 мая. Ремонт коснётся участка между перекрёстками Малышева с улицами Добролюбова и Московской. График ограничения движения по ней пока не сформирован.
Как сообщалось ранее, в скором времени на ремонтные работы закроются ещё две улицы в Екатеринбурге — Карасьевская в Академическом районе города и Ракетная в микрорайоне Кольцово. Но работы на Малышева неизбежно коснутся гораздо большего количества горожан и гостей уральской столицы. Это одна из старейших екатеринбургских улиц, протяжённость которой сейчас составляет 5 770 метров. На Малышева находятся такие исторически и архитектурно значимые объекты, как дом Поклевского-Козелл, бывшая «Американская гостиница» и старейший Каменный мост.
Как удалось выяснить корреспонденту «Вечерних Ведомостей», информационный щит на Малышева несколько дезинформирует. Согласно ему, ремонтные работы начнутся с 1 мая, однако в администрации Екатеринбурга уточнили, что это произойдёт не раньше 10 мая. Ремонт коснётся участка между перекрёстками Малышева с улицами Добролюбова и Московской. График ограничения движения по ней пока не сформирован.
Как сообщалось ранее, в скором времени на ремонтные работы закроются ещё две улицы в Екатеринбурге — Карасьевская в Академическом районе города и Ракетная в микрорайоне Кольцово. Но работы на Малышева неизбежно коснутся гораздо большего количества горожан и гостей уральской столицы. Это одна из старейших екатеринбургских улиц, протяжённость которой сейчас составляет 5 770 метров. На Малышева находятся такие исторически и архитектурно значимые объекты, как дом Поклевского-Козелл, бывшая «Американская гостиница» и старейший Каменный мост.
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