Возрастное ограничение 18+
Почти на два года в Екатеринбурге закроют улицу Строителей
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге почти на два года будет закрыта улица Строителей от дома № 13 по улице Кизеловской до дома № 24 по переулку Старателей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ограничения будут действовать с 29 апреля 2024 года по 13 декабря 2026 года.
Напомним, что в уральской столице на длительное время хотят закрыть ещё две улицы. Кроме этого, к ремонту готовится одна из самых протяжённых и оживлённых в Екатеринбурге улиц – Малышева.
Ограничения будут действовать с 29 апреля 2024 года по 13 декабря 2026 года.
«Это связано с проведением строительно-монтажных работ. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Отметим, что схема движения общественного транспорта не изменится»,
– говорится в сообщении городской администрации.
Напомним, что в уральской столице на длительное время хотят закрыть ещё две улицы. Кроме этого, к ремонту готовится одна из самых протяжённых и оживлённых в Екатеринбурге улиц – Малышева.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Первая репетиция парада Победы проходит в Екатеринбурге
02 апреля 2024
02 апреля 2024