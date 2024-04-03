В Екатеринбурге ради строительных и ремонтных работ закроют две улицы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге ради строительных и ремонтных надолго закроют дорожное движение по двум улицам. Работы будут вестись в Академическом и микрорайоне Кольцово.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, в первом случае улицу планируют закрыть на 19 месяцев. С 20 апреля 2024 года по 15 ноября 2025 года будет закрыто движение по улице Карасьевской, от Майской до дома № 2 «а» по Карасьевской. Это связано со строительством самой улицы на данном участке.Во втором случае сроки перекрытия будут короче – 7 месяцев. С 20 апреля по 15 ноября 2024 года будет закрыт проезд от улицы Авиаторов до дома № 20 по улице Ракетной. Там будет вестись капитальный ремонт проезда.