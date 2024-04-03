Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге ради строительных и ремонтных работ закроют две улицы

17.30 Понедельник, 8 апреля 2024
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ради строительных и ремонтных надолго закроют дорожное движение по двум улицам. Работы будут вестись в Академическом и микрорайоне Кольцово.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, в первом случае улицу планируют закрыть на 19 месяцев. С 20 апреля 2024 года по 15 ноября 2025 года будет закрыто движение по улице Карасьевской, от Майской до дома № 2 «а» по Карасьевской. Это связано со строительством самой улицы на данном участке.

Во втором случае сроки перекрытия будут короче – 7 месяцев. С 20 апреля по 15 ноября 2024 года будет закрыт проезд от улицы Авиаторов до дома № 20 по улице Ракетной. Там будет вестись капитальный ремонт проезда.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге запретят стоянку напротив 114-го детского сада
03 апреля 2024
Первая репетиция парада Победы проходит в Екатеринбурге
02 апреля 2024
СК возбудил уголовное дело в связи со смертью рабочего в Нижней Туре
04 апреля 2024
Компания консула ЮАР должна за 286,6 млн рублей спасти многострадальный перекресток в Екатеринбурге от подтопления
06 апреля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Я решил бороться за правду». Обвиняемый в убийстве предприниматель выступил с последним словом

Прения сторон в Кировском суде Екатеринбурга длились больше шести часов. Собрали главное
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:30 Выставку о «живых» дятловцах в Екатеринбурге продлили
17:51 С 13 апреля в уральской столице планируют ввести особый противопожарный режим
17:30 В Екатеринбурге ради строительных и ремонтных работ закроют две улицы
17:07 Белоярская АЭС готова к паводку в Свердловской области
16:28 К восьми годам приговорили жительницу Артинского района, зарезавшую товарища за оскорбление матери
16:03 С 1 по 7 апреля в Свердловской области зарегистрировали 24,1 тысячи случаев ОРВИ
15:50 В Екатеринбурге вооружённый пистолетом мужчина попросил раздеться курьера
15:09 В 19-й екатеринбургской школе учительница грубо таскала ребёнка по классу
14:36 Екатеринбург отправит в Орск фуры с питьевой водой
13:56 Прокуратура начала проверку из-за упавшей на голову екатеринбурженке штукатурки
13:29 Свердловских спасателей отправили на помощь в борьбе с паводком к курганским коллегам
12:59 У резиденции свердловского губернатора продолжаются протесты против мусорного полигона в Сысерти
12:40 В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело о поставке спреда под видом сливочного масла в больницы и школы
12:08 В Екатеринбурге прошёл заключительный этап всероссийской олимпиады «Покори Воробьевы горы!»
11:19 Мэрия Екатеринбурга заплатит более 170 тысяч рублей владельцу машины из-за неудачно упавшего столба
10:39 На 63,3% процента подорожали екатеринбургские новостройки за последние три года
10:13 Белый Volkswagen сбил женщину в центре Екатеринбурга
10:01 На свердловской трассе водитель Renault с летней резиной попал в аварию
09:31 Синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде в Свердловской области
20:24 Неизвестные украли стенд, информирующий о застройке екатеринбургского парка 50-летия ВЛКСМ
19:44 31% екатеринбуржцев считают, что государство уделяет мало внимания проблемам семьи
19:30 Жена екатеринбуржца, погибшего в отделе полиции, обвинила силовиков
19:23 ХК «Автомобилист» вновь стал уступать в серии с магнитогорским «Металлургом»
18:16 Екатеринбургский благотворительный фонд «НИКА» отправит пострадавшим из Орска 250 продуктовых наборов
16:50 Грузчик из Магнитогорска был приговорен судом Екатеринбурга к двум годам колонии по обвинению в оправдании терроризма
14:19 Пропавшую в Асбесте девушку нашли мертвой
Все новости Свердловской области
18:37 В Курганской области из-за паводка вводят ЧС регионального уровня
18:21 В оренбургском поселке Паника течением смыло железобетонный мост
18:08 В Нью-Йорке прошла демонстрация с призывом освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа
16:49 В Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации
16:37 МЧС: в Тульской области подтоплены 13 мостов
14:27 Глава Оренбурга заявил, что ситуация с паводком будет только ухудшаться
13:25 Губернатор Паслер сообщил об эвакуации жителей Новотроицка
12:22 В Курганской области проводят превентивную эвакуацию населения
12:00 Власти Орска решили эвакуировать жителей поселка Лесоторговый
10:28 В Оренбургской области в зону подтопления попали более 10 тысяч жилых домов
20:17 В России запустили чат-бот для борьбы с домашним насилием
18:52 Глава алтайского сельсовета проплыл по затопленной улице, чтобы обратить внимание на проблему с паводком
16:35 Минсельхоз: российский АПК покинули более 200 тысяч работников за год
15:37 В департаменте образования Москвы рассказали подробности об обрушении потолков в двух школах
18:27 Подозреваемый в стрельбе в финской школе ученик был жертвой издевательств, пишут СМИ
17:48 Банки Кыргызстана прекратили обслуживание карт «Мир»
16:01 СК проверяет сообщения об обрушении потолка в московской школе
15:16 На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение
17:49 Число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане выросло до 13
16:35 Путин: 14,5 тысяч человек погибли в ДТП в России в прошлом году
15:53 В Финляндии при стрельбе в школе погиб шестиклассник
13:51 Диспетчер переезда, где столкнулись автобус и поезд, был пьян
13:00 В Финляндии произошла стрельба в школе, есть пострадавшие
12:44 Минниханов подтвердил атаку дронов в Елабуге и Нижнекамске
18:40 В подмосковном Хотьково горит кровля заводского цеха
18:19 В РЖД рассказали подробности столкновения поезда с автобусом
Все новости России и мира
18:30 Выставку о «живых» дятловцах в Екатеринбурге продлили
17:51 С 13 апреля в уральской столице планируют ввести особый противопожарный режим
17:30 В Екатеринбурге ради строительных и ремонтных работ закроют две улицы
17:07 Белоярская АЭС готова к паводку в Свердловской области
16:28 К восьми годам приговорили жительницу Артинского района, зарезавшую товарища за оскорбление матери
16:03 С 1 по 7 апреля в Свердловской области зарегистрировали 24,1 тысячи случаев ОРВИ
15:50 В Екатеринбурге вооружённый пистолетом мужчина попросил раздеться курьера
15:09 В 19-й екатеринбургской школе учительница грубо таскала ребёнка по классу
14:36 Екатеринбург отправит в Орск фуры с питьевой водой
14:18 Росреестр совместно с АО «ДОМ.РФ» разработал индекс цен на первичном рынке жилья
13:56 Прокуратура начала проверку из-за упавшей на голову екатеринбурженке штукатурки
13:29 Свердловских спасателей отправили на помощь в борьбе с паводком к курганским коллегам
12:59 У резиденции свердловского губернатора продолжаются протесты против мусорного полигона в Сысерти
12:40 В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело о поставке спреда под видом сливочного масла в больницы и школы
12:08 В Екатеринбурге прошёл заключительный этап всероссийской олимпиады «Покори Воробьевы горы!»
11:19 Мэрия Екатеринбурга заплатит более 170 тысяч рублей владельцу машины из-за неудачно упавшего столба
10:39 На 63,3% процента подорожали екатеринбургские новостройки за последние три года
10:14 Пермский участник СВО отобрался на Паралимпийские игры
10:13 Белый Volkswagen сбил женщину в центре Екатеринбурга
10:12 После мер принудительного исполнения пермячка вернула деньги, потраченные на ее образование
10:01 На свердловской трассе водитель Renault с летней резиной попал в аварию
09:31 Синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде в Свердловской области
20:24 Неизвестные украли стенд, информирующий о застройке екатеринбургского парка 50-летия ВЛКСМ
19:44 31% екатеринбуржцев считают, что государство уделяет мало внимания проблемам семьи
19:30 Жена екатеринбуржца, погибшего в отделе полиции, обвинила силовиков
19:23 ХК «Автомобилист» вновь стал уступать в серии с магнитогорским «Металлургом»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK