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Бывшего исполняющего обязанности директора первоуральского «Водоканала» отпустили из СИЗО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Бывшего обязанности директора первоуральского «Водоканала» Сергея Матафонова, которого обвиняют в получении взятки, отпустили из СИЗО под домашний арест.
Как сообщает екатеринбургская «Комсомольская правда» со ссылкой на Первоуральский городской суд, Сергею Матафонову изменили меру пресечения ещё в марте 2024 года. Под домашним арестом он должен будет оставаться до 13 апреля. Известно, что ходатайство о продлении меры пресечения в суд пока не поступало.
Напомним, что Сергея Матафонова задержали в эфире местной телекомпании через неделю после того, как мэрия уволила предыдущего директора первоуральского «Водоканала» Артура Гузаирова, указав на то, что он не справился со своими обязанностями.
Как сообщает екатеринбургская «Комсомольская правда» со ссылкой на Первоуральский городской суд, Сергею Матафонову изменили меру пресечения ещё в марте 2024 года. Под домашним арестом он должен будет оставаться до 13 апреля. Известно, что ходатайство о продлении меры пресечения в суд пока не поступало.
Напомним, что Сергея Матафонова задержали в эфире местной телекомпании через неделю после того, как мэрия уволила предыдущего директора первоуральского «Водоканала» Артура Гузаирова, указав на то, что он не справился со своими обязанностями.
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