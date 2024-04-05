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Проехавшимся стоя пассажирам «Ласточки» вернули деньги за билеты
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Нижнетагильская транспортная прокуратура встала на сторону пассажиров скорого поезда «Ласточка», которым в конце января текущего года пришлось ехать стоя. Транспортная компания теперь обязана вернуть им деньги за билеты.
В конце января, а именно 28 числа, АО «Свердловская пригородная компания» продала больше билетов на «Ласточку», следующую маршрутом «Нижний Тагил — Екатеринбург», чем было в наличии сидячих мест. Намного больше — 320 пассажиров ехали стоя, при том, что приобретали билеты в расчёте прокатиться с комфортом.
В явном нарушении прав потребителей разбиралась Нижнетагильская транспортная прокуратура. Проведённая ею проверка подтвердила справедливость многочисленных жалоб от пассажиров. Прокурором в адрес перевозчика внесено представление об устранении нарушений закона, ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Обратившимся в адрес перевозчика гражданам, чьи права были нарушены, возвращены денежные средства за приобретенные билеты.
Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, по постановлению прокурора юридическое лицо АО «СПК» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ («оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок оказания населению услуг»). Компания оштрафована на 20 тысяч рублей.
Январский случай — далеко не единственный повод для пассажиров вспоминать путешествие на «Ласточке» недобрым словом. Так, в марте несколько вагонов «Ласточки», следовавшей из Карпинска, оказались без отопления. А в феврале пассажиры жаловались на задержку поездов.
В конце января, а именно 28 числа, АО «Свердловская пригородная компания» продала больше билетов на «Ласточку», следующую маршрутом «Нижний Тагил — Екатеринбург», чем было в наличии сидячих мест. Намного больше — 320 пассажиров ехали стоя, при том, что приобретали билеты в расчёте прокатиться с комфортом.
В явном нарушении прав потребителей разбиралась Нижнетагильская транспортная прокуратура. Проведённая ею проверка подтвердила справедливость многочисленных жалоб от пассажиров. Прокурором в адрес перевозчика внесено представление об устранении нарушений закона, ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Обратившимся в адрес перевозчика гражданам, чьи права были нарушены, возвращены денежные средства за приобретенные билеты.
Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, по постановлению прокурора юридическое лицо АО «СПК» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ («оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок оказания населению услуг»). Компания оштрафована на 20 тысяч рублей.
Январский случай — далеко не единственный повод для пассажиров вспоминать путешествие на «Ласточке» недобрым словом. Так, в марте несколько вагонов «Ласточки», следовавшей из Карпинска, оказались без отопления. А в феврале пассажиры жаловались на задержку поездов.
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