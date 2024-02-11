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Ехавшие через Нижний Тагил пассажиры «Ласточек» пожаловались на массовую задержку поездов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Пассажиры уральских «Ласточек» пожаловались на массовую задержку поездов, ехавших через Нижний Тагил, которая произошла вчера, 15 февраля, вечером.
Люди связывают задержку с визитом президента, который посещал Свердловскую область в этот день, но не понимают, почему им ничего не объясняли, когда поезда вдруг остановились. По словам одного из пассажиров, их отказывались выпускать из транспорта, объясняя это тем, что весь город перекрыли. «На вопрос как это связанно с просьбой выпустить нас, проводница РЖД огрызнулась и убежала», – рассказал молодой человек в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Другая пассажирка заявила, что их и вовсе оставили в полном неведении, но держать против воли в поезде не стали. Через какое-то время, с её слов, двери разблокировали. «Сказали: "Кто хочет идти, идите – двери разблокировали". Большая часть осталась. Куда идти? Ночь на дворе, зима, очень холодно! Транспорт говорят не ходит, дороги в городе перекрыты. Пешком прикажете идти по путям?!», – возмущается женщина.
Люди связывают задержку с визитом президента, который посещал Свердловскую область в этот день, но не понимают, почему им ничего не объясняли, когда поезда вдруг остановились. По словам одного из пассажиров, их отказывались выпускать из транспорта, объясняя это тем, что весь город перекрыли. «На вопрос как это связанно с просьбой выпустить нас, проводница РЖД огрызнулась и убежала», – рассказал молодой человек в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Другая пассажирка заявила, что их и вовсе оставили в полном неведении, но держать против воли в поезде не стали. Через какое-то время, с её слов, двери разблокировали. «Сказали: "Кто хочет идти, идите – двери разблокировали". Большая часть осталась. Куда идти? Ночь на дворе, зима, очень холодно! Транспорт говорят не ходит, дороги в городе перекрыты. Пешком прикажете идти по путям?!», – возмущается женщина.
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