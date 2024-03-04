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В Свердловской области пассажиры двух вагонов «Ласточки» остались без отопления
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в двух вагонах «Ласточки», ехавшей из Карпинска в Екатеринбург, отключилось отопление. Из-за этого пассажирам пришлось ехать стоя в тёплых вагонах.
Как рассказала «Е1» девушка, которой довелось побывать в таком вагоне, она заранее купила билеты на сидячие места, но, когда зашла в свой вагон, её место уже было занято. Проводник тогда пояснила, что у них свободная посадка. Тогда девушка обнаружила, что в составе «Ласточки» были два пустых вагона, но они не отапливались, туда, с её слов, никого не садили.
В Свердловской пригородной компании эту информацию подтвердили, сообщив, что температурный режим был нарушен по техническим причинам и что пассажирам предложили продолжить поездку в тёплых вагонах стоя.
В Уральской транспортной прокуратуре заявили, что по данному факту организованы надзорные мероприятия.
Как рассказала «Е1» девушка, которой довелось побывать в таком вагоне, она заранее купила билеты на сидячие места, но, когда зашла в свой вагон, её место уже было занято. Проводник тогда пояснила, что у них свободная посадка. Тогда девушка обнаружила, что в составе «Ласточки» были два пустых вагона, но они не отапливались, туда, с её слов, никого не садили.
В Свердловской пригородной компании эту информацию подтвердили, сообщив, что температурный режим был нарушен по техническим причинам и что пассажирам предложили продолжить поездку в тёплых вагонах стоя.
«Приносим извинения за причиненные неудобства. По вопросу возврата части стоимости билета за непредоставление места для сидения на отрезке пути пассажиры могут обратиться в АО "Свердловская пригородная компания"»,
– сообщили в компании.
В Уральской транспортной прокуратуре заявили, что по данному факту организованы надзорные мероприятия.
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