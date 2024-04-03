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На пристававшего к екатеринбурженкам горе-пикапера возбудили уголовное дело
Скрин из видео: УМВД Екатеринбурга
На горе-пикапера, который несколько недель приставал к екатеринбурженкам и избивал их из-за отказа в знакомстве, возбудили уголовное дело.
Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, уголовное дело было возбуждено по статье 116 УК РФ «Побои». По этой статье предполагается наказание до двух лет лишения свободы.
Напомним, что вчера молодого человека по решению суда арестовали на восемь суток. Тогда же в полиции просили всех, кто пострадал от действий «пикапера», обращаться по телефону: 356-42-07.
Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, уголовное дело было возбуждено по статье 116 УК РФ «Побои». По этой статье предполагается наказание до двух лет лишения свободы.
Напомним, что вчера молодого человека по решению суда арестовали на восемь суток. Тогда же в полиции просили всех, кто пострадал от действий «пикапера», обращаться по телефону: 356-42-07.
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