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В Екатеринбурге неадекватный мужчина месяц нападает на девушек
Коллаж: Вечерние ведомости (фото: «СВЕТ-Екатеринбург»)
В Екатеринбурге неадекватный мужчина подходит на улице к девушкам и предлагает им познакомиться, а после отказа хватает за руки, бьёт или бросает в сугроб.
О случаях нападений в центре и в районе Южного Автовокзала пишет телеграм-канал «СВЕТ-Екатеринбург». Одно из них произошло 21 февраля на Ленина, второе 15 марта на улице Сурикова, ещё два – 19 марта в районе Оперного театра.
Второй раз 19 марта вступившемся за девушку случайному прохожему неадекват залил перцовым баллончиком лицо, в итоге его госпитализировали с ожогом глаз.
Телеграм-канал пишет, что во всех случаях девушки писали заявление в полицию. Также о пятом нападении сообщает другой телеграм-канал «Екатское чтиво», которому девушка рассказала о домогательствах возле Театра Кукол
Идёт ли речь об одном и том же «персонаже», или нападения на девушек совершают разные люди, сказать точно нельзя, однако поведение нападавшего во всех случаях схожее. В полиции ситуацию пока никак официально не комментировали.
О случаях нападений в центре и в районе Южного Автовокзала пишет телеграм-канал «СВЕТ-Екатеринбург». Одно из них произошло 21 февраля на Ленина, второе 15 марта на улице Сурикова, ещё два – 19 марта в районе Оперного театра.
Второй раз 19 марта вступившемся за девушку случайному прохожему неадекват залил перцовым баллончиком лицо, в итоге его госпитализировали с ожогом глаз.
Телеграм-канал пишет, что во всех случаях девушки писали заявление в полицию. Также о пятом нападении сообщает другой телеграм-канал «Екатское чтиво», которому девушка рассказала о домогательствах возле Театра Кукол
Идёт ли речь об одном и том же «персонаже», или нападения на девушек совершают разные люди, сказать точно нельзя, однако поведение нападавшего во всех случаях схожее. В полиции ситуацию пока никак официально не комментировали.
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