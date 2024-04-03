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Нападавшего на екатеринбурженок мужчину арестовали на восемь суток
Скрин из видео: УМВД Екатеринбурга
Восемь суток ареста получил неадекватный мужчина, который несколько недель приставал и применял силу к девушкам в центре Екатеринбурга.
Как сообщили в УМВД по городу, сотрудники отдела полиции №7 задержали местного жителя 2002 года рождения в аэропорту Кольцово, когда он вместе со своей кошкой улететь в Москву. Молодой человек свою вину признал, но извиняться перед пострадавшему девушками отказался. По данным «Четвёртого канала», в суде он объяснил свои действия «состоянием эффекта», так как ему было обидно из-за отказов.
В полиции сообщили, что они продолжают разбирательство по факту противоправной деятельности парня, и попросили всех, кто пострадал от него, обращаться по телефону: 356-42-07.
Как сообщили в УМВД по городу, сотрудники отдела полиции №7 задержали местного жителя 2002 года рождения в аэропорту Кольцово, когда он вместе со своей кошкой улететь в Москву. Молодой человек свою вину признал, но извиняться перед пострадавшему девушками отказался. По данным «Четвёртого канала», в суде он объяснил свои действия «состоянием эффекта», так как ему было обидно из-за отказов.
В полиции сообщили, что они продолжают разбирательство по факту противоправной деятельности парня, и попросили всех, кто пострадал от него, обращаться по телефону: 356-42-07.
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Нападавшего на екатеринбурженок мужчину задержали
03 апреля 2024
03 апреля 2024