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Нападавшего на екатеринбурженок мужчину задержали
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Неадекватного мужчину, который несколько недель приставал и применял силу к девушкам в центре Екатеринбурга, задержали сегодня в аэропорту Кольцово. Об этом сообщил источник «Вечерних ведомостей».
Известно, что неадеквата задержали вместе с котом, о судьбе которого пока ничего не известно, как и о том, есть ли у нападавшего на девушек родственники, чтобы забрать кота. Мужчину задержали по административному делу – это значит, что в ближайшее время на него должен быть составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, которая предполагает штраф или арест до 15 суток.
По нашим данным, кот ещё находится в отделе полиции. Редакция «Вечерних ведомостей» призывает МВД (так как именно МВД задержали мужчину) связаться с родственниками задержанного или зоозащитными организациями, чтобы животное оказалось в безопасности.
Известно, что неадеквата задержали вместе с котом, о судьбе которого пока ничего не известно, как и о том, есть ли у нападавшего на девушек родственники, чтобы забрать кота. Мужчину задержали по административному делу – это значит, что в ближайшее время на него должен быть составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, которая предполагает штраф или арест до 15 суток.
По нашим данным, кот ещё находится в отделе полиции. Редакция «Вечерних ведомостей» призывает МВД (так как именно МВД задержали мужчину) связаться с родственниками задержанного или зоозащитными организациями, чтобы животное оказалось в безопасности.
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